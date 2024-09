Macky Sall se bunkerise et lance l’opposition « Dalal Tone »…

Macky Sall a quitté le pouvoir le 02 avril 2024 et s’est réfugié au Maroc avec toute sa famille abandonnant ses partisans entre les griffes de Ousmane Sonko qui a promis de « tous » les mettre en prison. Le départ de Macky qui ressemble à une fuite en avant a été négocié dans les couloirs de la prison du Cap Manuel où était incarcéré son successeur Bassirou Diomaye Diakhar Faye.

Aujourd’hui installé dans un Riad de Marrakech acheté à plusieurs centaines de millions, Macky Sall qui suit de loin les péripéties judiciaires de ses proches restés au pays, lance une opposition « Dalal Tone* » pour galvaniser ses troupes et les convaincre de son possible retour…Tout comme il avait poussé Karim Wade faire une opposition « illimix ».

Macky Sall est au Maroc depuis le 02 avril 2024. Il est avec son épouse dans un Riad et jouit d’une liberté totale. Il reçoit de temps en temps la visite d’un de ses anciens ministres qui s’est réfugié au Maroc et qui jouit de la nationalité marocaine. Ils sont les rescapés d’une reddition de comptes qui risque d’emporter la majeure partie des anciens ministres et anciens DG et DAGE nommés par Macky Sall. Macky vit en exil au Maroc tout comme il avait envoyé Karim en exil après l’avoir enfermé dans ses geôles pendant 3 ans. Karim Wade n’a pas revu le Sénégal depuis son départ forcé le 24 juin 2016.

Karim Wade vit en exil au Qatar depuis plus de 8 ans. Contraint par Macky de ne pas revenir au Sénégal, Karim Wade a organisé sa résistance depuis Doha, capitale du Qatar. Toutes ses activités étaient s au téléphone. Karim Wade animait les meetings et présidait aux réunions par téléphone. A chaque fois qu’il manifestait le désir de rentrer, Macky Sall mettait en branle l’amende de 138 milliards qui plane sur la tête de Karim telle une épée de Damoclès. Karim Wade était obligé de tout faire par téléphone. Xibaaru l’a alors appelé affectueusement le président « illimité » du fait de ses appels récurrents à ses partisans.

Tout comme Macky a envoyé Karim Wade en exil, lui-même s’est mis en exil pour échapper à la reddition des comptes promis par Sonko et qui risquait de l’emporter. Un de ses ministres s’était déjà retranché au Maroc, sa seconde patrie. Macky Sall a pris sa femme et ses enfants et a quitté le Sénégal. Il n’a pas assisté au mariage de son fils. Ce qui veut dire que Macky Sall a « peur » de revenir au Sénégal de peur d’être confondu par plusieurs affaires qu’il a mises sous son coude. Aujourd’hui, ce sont ces affaires qui puent et entraînent plusieurs personnes vers la cave du tribunal. Macky a carrément abandonné ses partisans. Mais il tente un retour…par téléphone.

Le dernier meeting de l’Alliance Pour la République (APR) de Macky Sall à son siège, était émouvant. Des militants couraient derrière Abdou Mbow et d’autres essayaient de s’accaparer du téléphone de Thérèse Faye Diouf. Les gens criaient et faisaient des mimiques devant le téléphone comme s’ils regardait quelque chose d’extraordinaire. Quand Thérèse Faye soulèva son téléphone et le montra au public, on aperçut Macky Sall habillé en costume qui saluait les militants. Une image incroyable. L’ancien président était au téléphone et cela paraissait comme un fait extraordinaire pour les militants qui risquaient de tomber en transe.

Ayant vu cette crise d’hystérie de la part de ses militants, Macky Sall décide d’utiliser le téléphone comme un moyen de com entre lui et ses militants. Alors il envoie des émissaires partout au Sénégal. La dernière mission fut celle de Guédiawaye. Macky met en route Ismaïla Madior Fall, ancien ministre de la Justice et des Affaires étrangères, Racine Talla, maire de Wakhinane Nimzatt, l’ancienne ministre Néné Fatoumata Tall et Abdou Khafor Touré ancien Directeur général de la Compagnie générale immobilière du Sahel (Cgis SA). Macky veut parler directement aux militants de Guédiawaye. Alors les émissaires sortent le téléphone.

Macky apparait sur l’écran et galvanise ses troupes. L’appareil était mis sous haut-parleur. Et comme le service Dalal Tone*, Macky jaillit et crie. « Guédiawaye, je compte sur vous. Hormis la présidentielle vous avez gagné toutes les élections. Je vous appelle à l’unité. Vous devriez gagner cette élection comme ç’a été le cas pour les autres. Vous m’aurez à vos côtés. Allez à l’assaut des maisons et parlez à la population ! On doit gagner cette élection et vous savez pourquoi. Je renouvelle ma confiance à tous les responsables. La victoire est à portée de main, vous pouvez l’avoir. J’ai mis sur pied une coalition pour qu’elle gagne »…Thiey Macky Sall…

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn

*Dalal Tones est un service d’Orange permettant à ses abonnés de faire profiter à leurs appelants d’une musique d’attente le temps qu’ils décrochent…