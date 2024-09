Les interrogations du Pr Kitane sur la gestion du pays

BIENTOT LA FIN DE LA PAUSE DE RATIONALITÉ DANS NOTRE PAYS ?

Les révolutionnaires français du XVIIIe siècle étaient motivées par des idées rationnelles de liberté d’égalité, de république, de démocratie et de solidarité. Lénine et les bolchevicks étaient mus par des idées parfaitement rationnelles, de même que Mao avec sa Révolution culturelle. On pouvait ne pas partager leur idéal, mais on était obligé de reconnaitre son assise rationnelle. Dans toutes ses révolutions, c’est l’inégalité de principe, c’est-à-dire celle instituée par un ordre, qui était combattue : jamais aucune de ces Révolution n’a d’ailleurs éliminé l’inégalité de fait. Le communisme s’est mué en une bureaucratie totalitariste au-dessus du peuple sous le prétexte de la dictature du prolétariat qui n’avait plus rien de prolétaire. Mais quelle que soit la critique qu’on peut faire à ces révolutions, on est obligé de reconnaitre qu’elles étaient porteuses d’idées rationnelles.

Ce qui se passe dans notre pays est, par contre, si singulier qu’on se demande si le diable nous a pas, par envie et par félonie, couvert les yeux de la sagesse pour nous faire perdre notre stabilité et notre ambition d’émerger. Une prétendue révolution dont l’unique mobile est la déraison : aucune idée cohérente, des crédos disparates et sans profondeur, la diabolisation de ses adversaires (que l’on change d’ailleurs au gré des contextes électoraux), des insultes, de la diffamation, une colère contre le monde (que l’on accuse d’être responsable de ses propres échecs). Comment un peuple a pu se laisser berner par de si flagrants mensonges ? Comment un homme dont les mensonges et crimes ont été bien attestés avant même les échéances a pu, malgré tout, arriver à ses fins ? C’est la faillite de toute une société qui est ainsi mise à nue par ce phénomène dont les tenants et les aboutissants n’ont rien de rationnel.

Nous avons saboté l’éducation de nos enfants, nous avons sacrifié le système éducatif par des politiques d’austérité et de recrutement absolument criminelles, nous avons laissé des syndicalistes pyromanes jouer avec l’avenir de notre pays. Le résultat est là : nous avons (chacun dans la sphère de son action) créé un monstre ; ce monstre c’est une jeunesse très mal formée, violente, incapable de la moindre patience dans la rigueur du travail ordonné et acharné. Les populistes sont des producteurs et marchands d’illusions qui squattent sans vergogne le malheur des peuples pour se frayer un chemin vers le pouvoir. Le partage du butin auquel nous assistons présentement n’est que l’aboutissement d’une imposture longuement entretenue sans que les élites n’aient le courage de la déconstruire.

Pour occulter ses graves carences, ce gouvernement est obligé de nourrir ses défenseurs par deux plats : la vengeance et la promotion clientéliste. Aucune mesure allant dans le sens de relever les vrais défis du pays n’a été ébauchée : la baisse des prix a été une arnaque indigne du Sénégal, il n’y a jamais eu volonté de faire un appel à candidature, les jalons d’une politique agricoles et industrielle n’ont jamais été esquissés depuis six mois. Pendant ce temps une augmentation suspecte de la masse salariale a été dénoncée par le FMI. Pris en flagrant délit d’incompétence, avec quelques-uns de leurs parrains tapis dans la société civile, ils ont pris la décision de diaboliser les rapporteurs du FMI en les accusant d’être contre le régime. Ridicule !

Un conte de chez nous raconte que Bouki (l’hyène) symbole de la perfidie, de la roublardise et du faux est tombé dans le piège de son propre mensonge. Leurrant ses congénères, Bouki les persuada avoir vu dans sa promenade solitaire beaucoup de proies agonisant non loin de la troupe. La cohorte, d’un sautillement harmonisé par la grégarité, courut avec fureur et bruit vers le lieu indiqué par le menteur. Ce dernier voyant l’ardeur avec laquelle ses congénères couraient vers l’Eldorado imaginaire se résolut à suivre la troupe croyant que son mensonge était, par un heureux hasard, conforme à la réalité. C’est la meilleure allégorie de ce que les philosophes du soupçon appellent l’illusion : c’est un piège dans lequel nous tombons après l’avoir bâti. L’utilité de l’illusion, c’est de nous permettre de supporter la pesanteur du réel face auquel nous sommes démunis ; de nous soulager de nos malheurs par le faux. Ousmane Sonko est une illusion : il a mobilisé les jeunes pour se tirer d’affaire, il n’a ni la science ni la vertu pour relever les défis qui nous interpellent. Chacune de ses sorties le prouve : c’est un bluffeur qui exploite la naïveté et les rancœurs d’une certaine partie de la population, et il sait que le temps est on meilleur ennemi, d’où sa précipitation à prendre des mesures controversées et foncièrement inutiles.

Sonko et sa bande savent très bien que même 150 ans au pouvoir ne suffiraient à leur permettre de réaliser leur ensorcellement. Ils ont inondé le pays de haine et de mensonges et se sont posés comme les rédempteurs destinés à venger les victimes du système. Et par victimes du système ils entendent tous les frustrés, tous ceux qui n’ont pu, pour une raison ou une autre, réussir leur vie. Ils sont trouvé des élèves au niveau extrêmement faible, ils les ont persuadés qu’ils peuvent désormais jouer le premiers rôles (un professeur d’université est allé jusqu’à affirmer à la télévision qu’après l’annonce de la validation de la candidature de Diomaye l’émigration clandestine avait baissé parce que l’espoir était revenu), ils ont trouvé des vendeurs à la sauvette, des artisans, des ouvriers, des enseignants (naturellement défavorisés du point de vue salarial, ils les ont convaincus que c’est le système qui est leur bourreau.

Ils ont trouvé des gens d’une médiocrité absolument incompatible avec la moindre promotion sociale, ils les ont recrutés, exactement comme le font partout en Afrique les mouvements insurrectionnels, en leur promettant le lever du soleil de l’abondance pour tous. Observez bien ceux qui jouent les premiers rôles dans ce pays et essayez de situer le temps de leur cursus. Ils sont majoritairement des fruits non mûrs ou pourris des grèves anarchiques et sauvages entre 2004 et 2013, ils sont le résultat des volontaires et des enseignants sans formation.

C’est dur, inamical, inélégant et franchement gênant de faire un réquisitoire pareil, mais quand l’heure de la vérité sonne, même la morale doit s’aplatir. Nous avons pris trop de libertés avec la vérité et ça nous tombe dessus. Quand on veut connaître l’état d’une nation, il faut observer l’état de son système éducatif et le sort qui est réservé aux savants et aux vertueux. Ce que Sonko et sa bande ont fait, c’est d’envoyer la raison en congé et d’ouvrir la trappe qui séparait le mérite et la médiocrité. Désormais, le seul mérite qui précède et rend visibles les autres mérites, c’est d’adhérer à leurs facéties. Ne pouvant réaliser aucune de leurs promesses irrationnelles, ils décident aujourd’hui de se lancer dans le gouffre d’une chasse aux sorcières désordonnée et irrespectueuse du droit pour satisfaire la rancœur de leurs victimes.

Dans quel pays des pyromanes qui ont brûlé des universités, dévasté des infrastructures publiques, insulté toutes les institutions, ou qui sont mêlés à des trafics douteux osent prétendre être sur la liste de députations ? Pour porter quel message à l’hémicycle ? Pour symboliser quelle exemplarité ? Ce délire national où les insulteurs, les femmes incultes devenues meilleurs chroniqueurs et les journalistes incapables d’aligner trois phases correctes deviennent des stars est évidemment propice à toute sorte d’extravagance et d’outrance.

Alassane K KITANE