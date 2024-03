Idrissa Seck : « Le travail est au cœur de notre vision et de notre programme »

En s’adressant aux acteurs de la pêche à Ouakam où il a ouvert sa campagne électorale, Idrissa Seck fait le résumé de son programme PACTE qui prend en compte plusieurs secteurs économiques dans ce pays. Mais pour sa matérialisation, il faut de l’engagement de part et d’autres. Ce qui, impérativement, selon le président Idrissa Seck, candidat à la présidentielle du 24 mars 2024, doit passer par une autorité.

« Le Sénégal peut être uni, solidaire et prospère, mais il faut de l’autorité pour assainir ce qui doit l’être. Nous devons trouver des solutions pour valoriser ce que nous construisons. Mais cette autorité doit rejoindre le travail et combiner au savoir-faire et une bonne santé ( force, énergie et savoir) », considère le candidat qui insiste sur sa vision et son programme axés sur ces trois facteurs, piliers d’un développement.

Dans le secteur de la pêche, de l’agriculture et de l’artisanat, le slogan de Wade doit plus que jamais nous interpeller, d’après l’ancien premier ministre. « Le travail est au cœur de notre vision et de notre programme. La paix, l’autorité, le pardon et la compétence peuvent nous propulser vers ce que nous avons tant espéré », a conclu Idrissa Seck dont les propos sont rapportés par nos confrères de Dakaractu.