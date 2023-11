Idrissa Seck, l’éternel second…vers la retraite politique

C’est son avant dernière élection présidentielle au Sénégal. Idrissa Seck, s’il ne gagne pas l’élection présidentielle de 2024 pourra se représenter à celle de 2029 et il aura alors 70 ans. Mais l’élection de 2024 s’annonce périlleuse pour celui qui a été second en 2007 et 2019. Selon des maisons spécialisées dans les sondages, Idrissa Seck qui a fait un aller-retour rapide entre le pouvoir et l’opposition ne peut espérer mieux que deuxième. En l’absence de Sonko, Idrissa Seck ne talonnera même pas le candidat du parti au pouvoir. Il arrive très loin derrière Amadou Ba. Cette seconde place est un avant-goût de la retraite politique d’Idrissa Seck.

Ça sent vraiment le roussi pour le leader du parti Rewmi ! Idrissa Seck paye pour toutes ses turpitudes politiques. C’est lui qui qualifiait des hommes politiques alors qu’il était tout-puissant ministre d’Etat, directeur de cabinet politique du Chef de l’Etat Me Abdoulaye Wade, d’être frappé de tortuosité. Pourtant, plus tortueux que lui, tu meurs ! C’est pourquoi celui qui avait déclaré que son destin était d’être le 4ème Président de la République, s’est trouvé largué par Macky Sall qui a finalement occupé cette position dans l’histoire politique du Sénégal.

A défaut devenir 4ème Président de la République du Sénégal, Idrissa Seck s’est rabattu finalement à l’idée qu’il sera le 5ème après avoir à nouveau mordu la poussière face à Macky Sall à l’élection présidentielle de 2024. Pourtant, Idrissa Seck avait tous les atouts pour devenir un jour Président de la République du Sénégal. Seulement, tous ses atouts se sont amenuisés.

En 2007, qu’est-ce qui manquait à Idrissa Seck pour battre alors le Président de la République Me Abdoulaye Wade et devenir effectivement le 4ème Président de la République du Sénégal. Idrissa Seck venait de sortir d’une épreuve difficile dont les Sénégalais en majorité le prenaient pour la principale victime. Idrissa Seck avait été accusé de détournement dans le cadre des Chantiers de Thiès. D’aucuns indiquaient ces accusations de fallacieuses, rien que pour l’écarter dans la course pour être le dauphin de Me Abdoulaye Wade au profit de Karim.

Idrissa Seck apparaissait alors comme étant une très grande victime et apparaissait aux yeux des Sénégalais comme le plus grand martyr. Il bénéficiait d’une grande sympathie aux yeux des Sénégalais. Tout son capital de sympathie, Idrissa Seck allait le jeter aux orties, lorsque, après qu’on ait eu vent du protocole de Reubeuss pour le faire sortir de prison alors qu’il purgeait sa peine dans le cadre des Chantiers de Thiès.

Comme si tout ceci apparaissait comme étant un très grand deal, Idrissa Seck s’est même par la suite rendu au Palais de la République pour rencontrer Me Abdoulaye Wade à quelques semaines de l’élection présidentielle de 2007. Pourtant, il apparaissait comme étant le principal favori face à celui qui était alors son mentor Me Abdoulaye Wade. Seulement, à cause de sa tortuosité et de son manque d’engagement lors de la campagne de cette élection présidentielle, il terminera pourtant second derrière Me Abdoulaye Wade qui avait triomphé dès le premier tour.

Idrissa Seck avait par la suite rejoint le PDS à l’issue de cette élection présidentielle de 2007. Il ne quittera encore ce parti que lorsqu’il a été convaincu que Me Abdoulaye Wade avait un projet de dévolution monarchique au profit de son fils Karim Wade pour sa succession après l’élection présidentielle de 2012. Les Sénégalais sont à jamais convaincus que le Président de Rewmi est d’un esprit tortueux. Il est devenu une personne à qui il ne faut pas lui accorder de la confiance.

Idrissa Seck peine à retrouver la confiance des Sénégalais. Il avait fini second derrière Macky Sall lors de la dernière élection présidentielle de 2019. Seulement, il s’est fait surclasser par la suite par Ousmane Sonko dans la hiérarchie du classement des leaders de l’opposition, tout simplement à cause de ses mauvais calculs. Car fauché, il se voyait contraint de rejoindre le pouvoir de Macky Sall pour se refaire une santé financière, avant de le quitter à l’approche de l’élection présidentielle de 2024.

Idrissa Seck a perdu la confiance des Sénégalais et deviendra toujours notre Poulidor national. Du nom de ce fameux cycliste français qui terminait toujours second derrière le Belge Eddy Merckx lors des tours de France organisés à leur époque. Et les résultats des sondages qui viennent de sortir, démontrent qu’il ne sera pas le prochain Président de la République du Sénégal. Il peut rêver s’il le veut.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn