Macky pris en tenaille par Idy et Wade…il a fait deux (2)

Macky Sall ne sait plus à quel politicien se fier. Le dénouement de la crise politique actuelle se trouve entre les mains de la grande famille libérale. Ousmane Sonko est relégué au second plan quand les dinosaures libéraux se crêpent le chignon. En une semaine, les entrées politiques de Idrissa Seck et de Karim Wade ont éclipsé le patriote Sonko et les arrestations de ses lieutenants qui sont devenus de simples faits divers. Les batailles internes entre « Wadien » risquent d’être épiques…Macky Sall se trouve au centre d’une lutte de politiciens assoiffés et affamés de pouvoir…

Idrissa Seck fait monter les enchères. Et Karim Wade affole la toile par son retour sur la scène politique. Au milieu se trouve Macky qui risque de laisser des plumes. Que s’est-il réellement passé ? Macky Sall a fait deux promesses à deux ennemis jurés. La promesse à Me Abdoulaye Wade avec le « protocole de Massalikoul Jinaan » entériné par la rencontre de Doha. Et une promesse faite à Idrissa Seck, « le protocole de Mermoz » avec pour témoin, Mahmoud Saleh et un grand Marabout.

Les deux promesses ont pour objectif de « filer » la machine électorale de Benno et le pouvoir au dauphin. Abdoulaye Wade est assuré que Macky filera le pouvoir à son fils Karim d’où la passivité des libéraux au parlement et le refus du PDS d’intégrer les fronts politiques contre Macky. Idrissa Seck se dit déjà candidat de la majorité présidentielle et son assurance, il le tient par un grand marabout. Et Macky Sall ne peut pas se dédire devant ce marabout.

Macky ne sait plus vers quel candidat se tourner et limiter les dégâts ? Selon une source, Karim Wade qui peut se prévaloir de la popularité de son père encore présent dans l’arène politique, est bien placé pour être le dauphin de Macky Sall. Outre la popularité de son père dont Karim Wade se prévaut, l’on sait que le PDS est une machine électorale. Une machine électorale qui, combinée à celle de Benno Bokk Yaakaar va faire très mal.

Entre Karim Wade et Idrissa Seck, Macky Sall n’aura pas trop à réfléchir. Toujours selon cette source, Macky Sall devrait lever le verrou avant la clôture de la révision exceptionnelle des listes électorales le 06 mai 2023. Idrissa Seck devrait ruer dans les brancards, mais le Palais a évalué des risques minimums de la séparation avec Rewmi. Idrissa Seck n’est plus représentatif. Il a perdu Thiès qui était son bastion. Aussi bien lors des élections locales que les législatives, il a mordu la poussière à Thiès. Après analyse, au Palais, l’on prend conscience que c’est Idrissa Seck qui se sert de l’alliance avec la mouvance présidentielle, mais qu’il n’apporte rien à celle-ci.

Ensuite Idrissa Seck n’est pas un homme politique fiable. Il est qualifié de tortueux, mais surtout il n’est pas un grand homme d’Etat. Il est capable de jeter des secrets d’Etat sur la rue. Tout le contraire de Karim Wade qui sur ce plan, sait faire preuve de retenue. Macky Sall sait qu’il pourra mieux surveiller ses arrières en s’alliant avec le PDS. Une alliance plus que bénéfique pour lui. Tout porte à croire que l’on se dirige vers une fusion entre les coalitions Benno et Wallu, qui va déboucher vers une union pour la majorité…

Une union qui permettra à la famille libérale de conserver à nouveau le pouvoir en 2024. Macky Sall et Abdoulaye Wade s’accordent sur le fait que les libéraux doivent rester encore au pouvoir, et qu’il leur faut s’unir pour barrer la route à des aventuriers comme Ousmane Sonko. Tous les deux aussi n’ont pas du tout confiance en Idrissa Seck.

