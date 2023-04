Macky créé un monstre plus dangereux que Sonko…Il va le détruire

Le Président Macky Sall a intérêt à surveiller ses arrières. Idrissa Seck est sur ses pas. Depuis quelque temps, l’ancien maire de Thiès est revenu au-devant de la scène politique. Le leader de Rewmi est déterminé à être candidat pour l’élection présidentielle du 25 février 2024. Considéré comme un comédien en quête de notoriété, Idy a d’autres plans en tête. Le vieux renard sournois a déjà ourdi un plan. Et c’est le locataire du Palais qui va en payer les pots cassés. Macky vient de créer le monstre de sa propre destruction.

Macky Sall n’est pas encore prêt à avoir un troisième mandat. Ce projet très contesté se retrouve face à une forte résistance. Même au sein des alliés du pouvoir, on est contre ce projet. Et Idrissa Seck en est la preuve. Le leader de Rewmi a toujours soutenu qu’il est contre le troisième mandat. Selon lui, c’est cette question qui était le point de désaccord entre lui et Abdoulaye Wade. Alors Idy veut tenter sa chance pour 2024. Pour y arriver, il a rouvert son micro.

Lors de sa dernière conférence de presse, il a révélé ses ambitions de vouloir briguer les suffrages des sénégalais. Mieux, Idy a tiré sur tout le monde y compris le Président Macky Sall. Une sortie qui fait mouche au sein de Benno Bokk Yakaar. De nombreuses voix se lèvent pour demander que Idy soit viré de son poste de Président du Conseil Économique Social et Environnemental. Mais «Ndamal Kadior» reste un intouchable. Ce qui commence à susciter des interrogations.

Macky a-t-il peur de Idy ou cherche-t-il à faire de lui son rempart ? Quoiqu’il en soit, Macky a intérêt à n’accorder aucun crédit à Idrissa Seck. Il a démontré qu’il reste un looser politique. Mais un looser qui a pour mission : détruire Benno Bokk Yakaar. Pour y arriver, il use de sa maîtrise de la parole. La dernière sortie de Idy a créé un très gros malaise au sein de Benno. La machine politique est, désormais, divisée en deux entités. Certains ont fait de Idy une cible à abattre. Dans les médias on hésite plus à tirer sur ce cadavre politique ambulant. Oumar Youm a ouvert le bal avant que d’autres leaders ne le rejoignent.

Mais d’autres ont préféré se ranger derrière Idy. Zahra Iyane Thiam dirige ce contingent. La directrice générale de l’Agence sénégalaise pour la promotion des exportations (ASEPEX) est devenue un véritable moulin à parole. Elle a son mot à dire dans tous les sujets qui touchent la coalition au pouvoir. Et les positions qu’elle défend ne sont pas toujours du goût de ses camarades. « Pourquoi s’offusquer de la sortie de Idrissa Seck. Lui, il est dans le temps de la politique. BBY est dans quel temps ? Pourquoi demander qu’il prenne ses responsabilités ? Quid de BBY ? A moins que le dialogue soit passé par là et ailleurs », a-t-elle écrit sur Twitter.

Avant de rajouter : « Tant qu’une décision issue de la conférence des leaders n’est pas remise en cause, tolérer la pluralité de candidats à la candidature de BBY, peut être envisagée, possible et acceptée », un tweet qui ne fait pas l’unanimité. Mais il en dit long sur la crise que Idy a installée au sein de Benno Bokk Yakaar. Une crise qui compromet la troisième candidature de Macky. Certains ont déjà commencé à suivre la voie du leader de Rewmi. Invité par une télé de la place, Aly Ngouille Ndiaye a réitéré sa position sur l’impossibilité du troisième mandat.

Des déclarations qui ont déjà coûté cher à des responsables du parti. Mais avec l’impunité dont jouit Idrissa Seck, il devient très difficile pour Macky Sall de canaliser ses hommes. Ce qui peut être les prémices de la fin de cette giga coalition. Faut le rappeler, des partis au sein de Benno Bokk Yakaar veulent voler de leurs propres ailes en perspective de la présidentielle de 2024. Et la porte dérobée ouverte par Idrissa Seck pourrait leur servir d’issue de secours. Le vieux renard est sur le point de marquer un gros coup. Dos au mur, Macky est face à deux choix : l’exclure de la coalition ou le garder pour en faire un probable remplaçant.

Dans les deux cas, Benno va y laisser des plumes. Idy a mis à nu la crise qui sévit au sein de cette coalition. Et cela pourrait provoquer des départs inattendus. Le président Macky Sall a intérêt à régler ses hommes s’il veut avoir une chance au soir du 25 février 2023. L’ancien maire de Thiès va tout faire pour lui voler la vedette. C’est dans sa nature propre. Kirikou est obnubilé par le pouvoir et il fera tout pour l’avoir. Le locataire du Palais vient de créer un monstre plus dangereux que Ousmane Sonko. Ce monstre n’est pas grand mais il aime l’argent et le pouvoir.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru