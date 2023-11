Pape Malick Ndour…un échec du gouvernement 2 de Amadou Ba

Le président Macky Sall n’a toujours pas eu la chance d’avoir de bonnes personnes sur qui compter. Dans chacun de ses gouvernements, il a su faire face à des ministres incapables de faire ce pourquoi ils sont payés. Ces hommes et femmes ont toujours jeté le discrédit sur le régime en place. Pape Malick Ndour fait partie de ses ministres. Ses échecs en matière de politique de jeunesse coûtent cher à l’Etat. A moins de quatre (4) mois de l’élection présidentielle, il risque de causer de sérieux problèmes au candidat de Benno Bokk Yakaar qui cherche à se rapprocher des jeunes.

Comment Pape Malick Ndour est devenu ministre ? C’est la question que se posent bon nombre de sénégalais. Mais une chose est sûre ce n’est pas à cause de la bonne maîtrise de son département ministériel. Cette ascension fulgurante, il le doit sûrement à Ousmane Sonko. Ses attaques contre le leader de l’ex parti Pastef ont fait de lui le ministre le plus en vue. Mais depuis qu’il s’occupe de la jeunesse, il brille de par son incompétence. Comme si cela ne suffisait pas, il a été reconduit dans gouvernement 2 de Amadou Ba. Macky Sall garde ainsi un ministre-catastrophe dans un gouvernement dit de combat.

La recrudescence de l’émigration clandestine suffit pour se rendre compte de l’échec de Pape Malick Ndour. Chaque jour qui passe, ce sont des milliers de sénégalais qui prennent le large. Beaucoup explique cette situation par le manque d’emploi. La majorité des candidats à ce périple cherche un lendemain meilleur. Chose qu’ils ne peuvent pas avoir avec un ministre qui n’a que des Jakarta à leur offrir. En tant que ministre de la jeunesse, Pape Malick n’a rien trouvé de mieux que d’inviter des jeunes désespérés à prendre conscience. Drôle de réaction pour un ministre censé avoir des solutions pour la frange de la population qu’il dirige.

Face à la situation qui empire, Pape Malick Ndour ne veut pas tourner en ridicule. Le ministre de la Jeunesse a lancé la «Grande offensive contre l’émigration irrégulière au Sénégal : défis de la mobilisation citoyenne et de la promotion des oppor­tunités de formation et d’emploi». Ce programme, d’après le ministre de la Jeunesse, vise à faire engager une riposte so­ciale soutenue fondée sur une approche combinée de la di­mension citoyenne et socio-économique du problème.

Selon Pape Malick Ndour, ce programme sera basé sur une alliance stratégique entre les structures publiques presta­taires d’emploi et d’employa­bilité, les collectivités territo­riales et les acteurs du mouve­ment associatif jeune en vue de mettre en exergue les nom­breux dispositifs mis en place par l’Etat, les opportu­nités saisissables et la responsabilité citoyenne des communautés face à ce drame social. Mais dans quel monde vit le ministre de la jeunesse ? Ou était-il depuis le début de ce drame qui fait chaque jour des morts. Le dernier en date est le chavirement d’une pirogue de 300 migrants vers Bargny. Seuls 25 auraient survécu.

Face aux centaines de jeunes décédés en mer, venir aujourd’hui nous annoncer un vaste programme, c’est absurde. Pourquoi l’État n’a pas réagi à temps pour freiner l’immigration clandestine ? Pourquoi attendre que le bilan dépasse 500 jeunes décédés en mer pour proposer un programme ? Le réveil de notre jeune ministre est trop tard. La jeunesse s’est déjà sentie abandonnée. Elle fuit la misère et les nombreuses arrestations notées ces temps-ci. Conséquence de l’échec de “l’homme des Jakarta”, Pape Malick Ndour. Décidément, il ne vaut pas mieux que son prédécesseur. Il a noyé tous les efforts du président Macky Sall

Aucun programme ni aucun plan ne pourra redonner espoir à cette jeunesse. Ce que le gouvernement n’a pas pu faire en douze ans de règne, ce n’est pas Pape Malick Ndour qui le fera en trois mois. Le programme “Xeuyou Ndaw Gni”, dont il se glorifie, est un nid à problèmes. Beaucoup de jeunes enrôlés dans ce programme décrient les difficiles conditions. Ceux qui ne sont pas encore entrés ne veulent même pas être pris dans un programme à connotation politique. Un véritable problème pour Amadou Ba.

Le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar cherche désespérément à se rapprocher des jeunes. Mais avec un ministre comme Pape Malick Ndour, il lui sera très difficile d’y arriver. Les échecs du ministre de la jeunesse et ceux du gouvernement vont se répercuter dans sa campagne en perspective de l’élection présidentielle. Car le Premier ministre est vu comme le prolongement du régime actuel. Les jeunes n’ont plus confiance au pouvoir en place. Et avec la question de l’émigration clandestine, c’est devenu mission impossible pour Amadou Ba.

Le phénomène de l’émigration clandestine pourrait diminuer dans les jours à venir. Ce ne sera pas grâce à la grande offensive de Pape Malick Ndour. Lui, tout ce qu’il sait faire c’est attaquer Sonko et chercher des moto-jakartas pour les jeunes. Si les vagues migratoires diminuent, ce sera à cause des aléas climatiques. Les conditions météorologiques ne sont plus favorables aux voyages à cause du froid glacial, des ouragans et des fortes averses qui s’abattent sur l’Atlantique et la Méditerranée.

