Le nouveau Président Idrissa Seck a choisi de boycotter la passation de service avec l’ancienne Présidente Aminata Touré qui à défaut a transmis les dossiers et rapports à la Secrétaire Générale Anta Sané qui dès le lendemain a démis sur instruction de son nouveau patron le Directeur Administratif et Financier Mandiaye Diop et le Directeur des Ressources humaines Dame Camara qui ensuite se sont vus interdire l’accès aux locaux. En fonctionnaires prevoyants, ils ont fait constater par huissier cette interdiction d’accès. Idrissa Seck qui n’a pas plus pratiqué l’administration depuis 17 ans s’est rendu compte de la bévue et crie à l’absence de documents. Bien évidemment, à défaut d’être présent à la passation de service avec son prédécesseur lui-même Idrissa Seck ceux qui devaient lui transmettre les documents, le DAF et le DRH ont été tout simplement virés. Trop tôt virés.! Pas étonnant que le nouveau Président du CESE ne sache pas par où commencer. Il faut savoir être humble, Idy n’a qu’à autoriser à nouveau ces deux fonctionnaires dans les locaux du CESE pour une passation normale du service à ses nouveau collaborateurs.

Seydina SECK