Bécaye Diop n’y est pas allé de main morte sur la question du deuil national pour les migrants décédé en maire. Pour le maire de Ross-Béthio le Chef de l’Etat n’a pas à décréter un deuil national à la mémoire des centaines engloutit par l’Océan.

Car, selon lui, « Un deuil national est généralement décrété à l’occasion de pertes de vies humaines suite à un évènement marquant. Mais quand on brave la mort, à la limite quand on se suicide, il n’y a pas lieu de décréter un deuil national », a-t-il lancé sèchement.

Avant de rembobiner : « Cette crise que vivent tous les pays a entraîné une perte d’espoir, notamment chez les jeunes. Si on ajoute à cela la fausse illusion véhiculée par ceux qui sont à l’étranger, qui fait croire que dès qu’on est en Europe ou aux USA, on devient riche, on peut comprendre ce phénomène mais il faut le condamner et proposer comme modèles et exemples ces jeunes qui se sont lancés dans l’agriculture et qui sont parvenus à se frayer un chemin dans la route de la réussite économique et sociale », conseille Bécaye Diop.