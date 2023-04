Idy-Kirikou-Seck tourne le dos à Macky…Il cherche réconfort auprès de

« Chassé » par Macky…Idy cherche du renfort chez un grand opposant

Idrissa Seck (Idy) entame la phase descendante de sa carrière politique. Depuis qu’il a rejoint la coalition du «Mburook Soow», il multiplie les défaites. Battu par l’opposition à Thiès, il est devenu un gros boulet pour le Président Macky Sall. Mais la question du troisième mandat divise considérablement les deux alliés. L’ancien maire de Thiès veut prendre le contre-pied de Macky. Ce qui a mis du sable dans leur relation. Le locataire du Palais fait tout pour se débarrasser d’un allié gênant. Conscient du danger qui l’attend, il est allé chercher refuge chez l’un des plus grands ennemis du chef de l’Etat.

Après avoir passé des années sous l’ombre de Macky, Idy Kirikou Seck sort des ténèbres. En quelque jours, il est revenu au-devant de l’actualité. Et c’est sur les réseaux sociaux qu’il a marqué son grand retour. Dans un post mystérieux, il a annoncé sa volonté de faire partie de la présidentielle de 2024. Le Président du Conseil Économique Social et Environnemental (CESE) a décidé d’abandonner Macky sur la voie du troisième mandat. Une décision qui ne plaît pas au sein de la grande coalition Benno Bokk Yakaar. Et qui est contre la position de son ex-numéro deux.

A force de se croire plus intelligent que tout le monde, Idrissa Seck est devenu bête. Au point d’exaspérer des membres du parti au pouvoir. Depuis que Idy a commencé à faire le fou avec Macky, il est sous le radar du «Comité d’insultes et d’invectives» du Palais. Face au danger que représente Idy, Macky a sorti la grosse artillerie pour se débarrasser d’un leader incapable de reconquérir sa base politique. Il a isolé Idy en le nommant à la tête du CESE. Et maintenant qu’il n’a plus besoin de lui, le locataire du Palais pourrait bientôt éjecter le leader de Rewmi du poste occupé, précédemment, par Aminata Touré.

Idrissa Seck se croit investi de la mission divine de diriger les Sénégalais. À cette fin, il a usé de tous les moyens en commençant par Abdoulaye Wade qui l’a créé de toute pièce. Il a d’abord trahi l’homme qui l’a façonné. Mais avec le temps, il tari ses sources de revenus. Alors pour sa survie « Ndamal Kadior » s’est rapproché du président Macky Sall moyennant un salaire qui lui permettra de subsister jusqu’à la présidentielle de 2024.

À quelques mois de l’échéance, il tombe le masque pour montrer son vrai visage de celui qui ne croit qu’à l’argent et aux privilèges. Sentant la fin de Macky, Idy se raccroche au troisième mandat pour tourner le dos au chef de l’Etat. Et cette volonté de Yankhoba Diattara de vouloir démissionner à la tête du ministère des Sports en dit long sur le véritable projet de Idy.

Mais Macky a anticipé le coup. En rejoignant la coalition au pouvoir, Idy espérait que Macky ne fera pas de troisième mandat. Ainsi, il pourrait être le dauphin du parti au pouvoir. Malheureusement, son maître est sur la voie du troisième mandat. Ce qui contrarie tous les plans de Ndamal Kadior qui a trahi les sénégalais. Mieux, Macky compte éjecter Idy de son poste avant de disloquer son parti comme il l’a fait avec le Parti Socialiste et l’Alliance des Forces du Progrès. Pour ne pas se faire enterrer par cette vague, «Nitou Thiès» cherche du renfort chez Ousmane Sonko.

Selon certaines indiscrétions, Idrissa Seck était chez le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Une rencontre dans le plus grand secret entre les deux hommes. Rien n’a filtré de ce rendez-vous de l’aube. Mais une chose est sûr : ils pourraient préparer quelque chose de très dangereux contre Macky Sall. Voilà deux personnes qui ne sont mues que par leurs intérêts. Sonko veut être Président en 2024 pour échapper aux poursuites judiciaires. Et Idy ne fait que suivre les personnes susceptibles de lui donner le prestige dont il ne peut plus se passer.

Mais cette union est utopique. Sonko et Idrissa Seck ne peuvent pas aller ensemble. Le Rewmiste en chef veut la même chose que le leader de Pastef. Mieux, les partisans de Sonko n’ont aucunement confiance à un homme qui n’a pas hésité à retourner sa veste. Si Idy veut réellement être candidat pour 2024, il ne lui reste que l’option d’être un suiveur au sein de la coalition des opposants au troisième mandat. L’ancien maire de Thiès a rompu le contrat de confiance qui le liait aux sénégalais.

Le mythe Idrissa Seck semble être sur la voie de se terminer. Le président Macky Sall fait tout pour enterrer son allié. Le leader de Rewmi aura besoin de plus qu’une ruse pour revenir au-devant de la scène. Désormais, il ne reste plus qu’à voir si l’opposition acceptera d’accueillir Idy dans son combat contre le troisième mandat.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru