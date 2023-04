Macky déjoue le « coup d’État » de Idy…Diattara dans le deal

Idrissa Seck (Idy) peut parfois être un grand stratège en matière de politique. Mais depuis qu’il chemine avec le président Macky Sall, il est devenu moins intelligent. Le leader de Rewmi continue de se noyer dans sa sournoiserie. Depuis quelque temps, il tente de mettre en œuvre un plan pour abattre Macky. Mais, l’ancien maire de Thiès peine à arriver à ses fins. Et le leader de la formation « Orange » ne devrait pas trop compter sur Yankhoba Diattara. Le ministre a déjà fait son choix dans ce combat.

Idrissa Seck a repris ses habitudes. Sentant la « fin » de Macky approcher, Idy tente de se sortir du joug du locataire du Palais en vain. L’élève « pressé » de Me Abdoulaye Wade qu’il fut, active tous les leviers dont il dispose. Et la question du troisième mandat est devenue son arme favorite de combat contre le régime. Le patron de Rewmi a montré à tout le monde qu’il était contre ce projet moralement impossible.

Et si Idy est devenu un anti-troisième mandat, c’est parce qu’il a pressenti que Macky va tomber sur le chemin de 2024. Alors, Idy multiplie les actes de défiance envers son bienfaiteur. Idy fait tout pour que Macky Sall fasse de lui une victime du troisième mandat. Ainsi, il pourrait suivre la voie de Mimi Touré. Virer Idy de la tête du Conseil Économique Social et Environnemental (CESE), serait une erreur monumentale sur laquelle Macky refuse de tomber.

Macky garde Idy au sein de son dispositif tout en se lançant sur la voie du troisième mandat. Ce qui lui permet de tenir Idy en laisse. Pour faire partie de la course pour 2024, l’ancien maire est désormais obligé de démissionner de son propre chef. Cette démission va contraindre les plans de « Ndamal Cadior ». S’il démissionne, il n’aura plus la possibilité de jouer à la victime. Ce qui fera qu’il n’aura aucune chance pour la présidentielle. Il demeure un renégat politique.

Yankhoba Diattara devait servir de tremplin entre Idy et le gouvernement. Mais les choses semblent avoir changé. Le jeune Rewmiste a choisi le camp de Macky Sall. Son simulacre de démission à la tête du ministère des Sports en est la preuve formelle. Diattara se joue de son mentor pour faire bonne figure. Si réellement il voulait démissionner il n’avait qu’à adresser une lettre au Premier ministre, Amadou Ba. Et non à Idy qui n’a pas les compétences pour accepter ou non sa démission.

Ainsi, Yankhoba Diattara suit les pas de Idrissa Seck. Après avoir goûté aux délices du pouvoir, il ne veut plus lâcher le morceau. Sa position sur le troisième mandat conforte cette idée. Pour l’actuel ministre des Sports, le chef de l’Etat peut se présenter à un second quinquennat. Tout le contraire de l’ancien maire de Thiès qui demeure persuadé que Macky n’a pas le droit de faire moins que son prédécesseur.

Cette position de Yankhoba Diattara est de bonne guerre. S’il suit Macky Sall, cela prouvera qu’il est un traître. Mais un traître sorti de l’école de Idy. La trahison est une logique naturelle chez les Rewmistes. Quand il y’a le pouvoir et l’argent, ces arrivistes sont capables de tout. « Ndamal Cadior » a fait la même chose lorsqu’il est tombé dans le piège du faucon « naar » du Palais. Appâté par le pouvoir, il a tourné le dos aux sénégalais. Laissant ainsi vacant sa place de chef de l’opposition.

Cette situation est à l’avantage de Macky Sall. Après avoir utilisé Idrissa Seck pour casser la dynamique de l’opposition, le locataire du Palais peut se débarrasser de lui sans pression. Tout ce qu’il a à faire c’est de le laisser se noyer dans ses errements. Mais le jour où le président prendra le risque de virer Idy, il fera de lui un martyr politique. Ainsi, Idy pourrait reprendre le peu de terrain qu’il a perdu depuis sa traîtrise. Ce, à condition que les sénégalais lui pardonnent. Une chose qui n’est pas encore prête d’arriver.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru