Il devient papa pour la première fois à…83 ans

Le parcours de Yosia Mwesigye vers la paternité a été long et éprouvant. Il a fait la Une des journaux lorsqu’il est devenu papa à l’âge de 83 ans.

En 1962, alors qu’il n’avait que 23 ans, Mwesigye a épousé sa première femme, Jane Tukamuhabwa, dans l’espoir de fonder une vie et de devenir papa.

Malgré de nombreuses tentatives, Mwesigye et sa femme n’ont pas réussi à avoir d’enfants, même si les médecins leur ont assuré qu’ils n’avaient aucun problème.

Leur foi n’a pas faibli pour autant, puisque le couple a continué à attendre et à prier pour leur premier enfant. Tout au long de la période d’essai, Mwesigye n’a pas une seule fois reproché à sa femme leur incapacité à avoir des enfants.

Le couple a continué à espérer, mais leur espoir s’est envolé en 2005 lorsque sa femme Tukamuhabwa a été diagnostiqué avec un cancer du col de l’utérus.

Treize ans plus tard, en 2018, Tukamuhabwa a succombé à la maladie, laissant derrière lui Mwesigye alors âgé de 79 ans. Le couple a été marié pendant 56 ans sans enfant.

« Nous avons tout fait ensemble, mais c’est si malheureux qu’elle soit décédée sans avoir donné naissance à un enfant », a déclaré Mwesigye au journal the Monitor.

Mwesigye est cependant resté accroché à l’idée qu’il serait un jour appelé papa avant de quitter ce monde.

« Mourir sans enfant est une chose si douloureuse. Dans notre culture africaine, on ne se souvient de quelqu’un que lorsqu’il laisse un enfant sur terre. J’avais l’habitude de me réveiller tôt le matin, de m’asseoir dans mon salon et de me demander comment on se souviendrait de moi après ma mort, puisque je n’avais pas d’enfant », a déclaré celui qui voulait être papa.

Quelque temps après le décès de sa femme, Mwesigye s’est remarié avec une jeune femme de 25 ans, mais la décision n’a pas été facile à prendre.

Sa sœur, Feredansi Tumushabe, 57 ans, a en fait arrangé sa seconde union après que son frère lui ait dit qu’il pensait à se remarier.

À 79 ans, Mwesigye avait déjà perdu son charme naturel qui attirait les femmes vers lui lorsqu’il était plus jeune.

« J’étais excité au point de pleurer et de demander à l’un de mes employés de tuer une chèvre et c’est ainsi que j’ai eu ma deuxième femme, Sharon Arinaitwe », a déclaré le nouveau papa.

Selon Arinaitwe, il a fallu que Tumushabe la convainque pour qu’elle accepte d’épouser Mwesigye,

« Nous sommes arrivés chez lui sous la pluie. J’ai vu un vieil homme et j’ai pensé que son fils était celui qui devait m’épouser. Plus tard dans la soirée, l’homme m’a dit qu’il voulait m’épouser. C’est alors que j’ai compris que mon mari était un vieil homme », a révélé Arinaitwe.

En mars 2022, Mwesigye et sa seconde épouse ont accueilli leur premier enfant, un petit garçon.

Le nouveau papa déclare : « Je suis tellement heureux que Dieu m'ait béni avec un enfant à mon âge.