Il prend du viagra, sa copine ne vient pas…Il viole une fillette de 6 ans

A Yopougon (Abidjan), sous l’effet du viagra, il viole une fillette de six ans ; voici son sort

Une agression sexuelle a été commise sur une fillette de six ans dans la commune de Yopougon, précisément au quartier Toits-rouges.

Une fillette de six ans a été victime d’un viol perpétré par un individu d’une trentaine d’années, mercredi 13 juillet 2022 à Toits-rouges, un quartier de la commune Yopougon, relate AIP. L’auteur du crime, pris en flagrant délit de viol, grâce aux pleurs de la victime, dont la bouche était obstruée par du gravier, a été rouée de coups par les riverains venus secourir l’enfant, avant d’être conduit à la gendarmerie du quartier, puis incarcéré.

Sous l’effet du viagra…

Aux arrêts, l’homme affirme avoir été sous l’emprise de Viagra. Après un rendez-vous manqué avec sa partenaire, il a décidé de commettre ce forfait pour satisfaire sa libido. La survivante a été référée au centre de sauvetage pour enfants victimes de VBG, afin d’assurer sa prise en charge médicale, en particulier par l’administration d’ARV et de soins des blessures, en plus de la prise en charge psychologique, juridique et judiciaire après avoir informé ses parents.

« L’infraction sur mineure, dans des situations rendues aggravantes par la prise de stupéfiant, valent à l’auteur d’encourir une peine de prison à vie »

Un certificat d’âge physiologique et d’autres les documents pouvant tracer la véracité des faits de viol ont été adressés au centre de santé AFOSUC des Toits-rouges qui a assuré les soins médicaux de l’enfant. L’infraction sur mineure, dans des situations rendues aggravantes par la prise de stupéfiant, valent à l’auteur d’encourir une peine de prison à vie.

Rappelons qu’une fillette de dix ans a été récemment victime d’un viol en réunion, perpétré par des mineurs de 13 à 14 ans, dont la mère démunie et expulsée de son domicile a été accueillie et hébergée au centre de sauvetage de l’ONG et inscrite dans un établissement public afin de préserver son…Lire la suite ici