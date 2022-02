Il tue sa sœur avec qui il couchait après avoir découvert qu’elle le trompait

Un homme du Texas qui couchait avec sa sœur l’a battue à mort avec une batte de baseball après avoir découvert qu’elle avait eu des relations sexuelles avec un autre homme, ont déclaré les procureurs.

Jose Manuel Guzman, 32 ans, aurait tué sa sœur dans la maison de Canutillo qu’ils partageaient, a déclaré le procureur du comté d’El Paso au El Paso Times. Guzman aurait craqué après avoir appris que sa sœur était avec un ami qui lui avait rendu visite la nuit précédente. Il s’en est prise à elle par la suite avec un « instrument de massage » et une batte.

Ensuite, il a tenté d’éponger le sang dans la maison et s’est enfui en entendant les forces de l’ordre approcher, selon le Times.

Il a été arrêté plus tard et accusé de meurtre. Il est en prison avec une caution de 1 million de dollars. Les procureurs disent que Guzman est originaire du Guatemala et résident légal des États-Unis, bien qu’il ne soit pas citoyen américain. Il vit à El Paso depuis l’âge de 3 ans et n’a appris que récemment qu’il avait une sœur au Guatemala. Ils se sont rencontrés et auraient commencé une relation s3xuelle, selon les autorités.

Les procureurs d’El Paso ont déclaré que Guzman était un trafiquant de drogue avec des accusations criminelles antérieures, y compris une affaire de 2017 où il est accusé d’avoir cassé le bras d’un homme avec une batte de baseball et d’avoir…Lire la suite ici