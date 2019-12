Il tue son cousin pour des chaussures…

S’il savait qu’il allait ôter la vie à celui qui l’a fait venir à Dakar pour travailler, Tamsir Seck serait certainement resté dans son village natal. Car au cours d’une banale histoire il a tué Amar Seck.

« Il me réclamait ses chaussures. Je lui ai retorqué que je ne les avais pas vues. Nous avons eu une dispute et sa nuque a cogné la porte en fer », a soutenu le prévenu dans les colonnes du journal Le Soleil. En prison depuis 2016, il était devant la barre de deuxième chambre correctionnelle du Tribunal ce jeudi pour coups et blessures volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner.

Après les plaidoiries, le parquet a requis une peine de 3 ans ferme. Me Babacar Camara parle de drame familial et sollicite la clémence des juges renseigne le quotidien.

L’affaire est mise en délibéré pour le 9 janvier prochain.