Il viole à mort une poule devant sa femme qui filme

Un homme emprisonné pour avoir violé des poulets à mort pendant que sa femme le filmait

Un homme de 37 ans nommé Rehan Baig a été condamné pour avoir violé ses poulets de compagnie pendant que sa femme filmait l’acte dépravé. L’histoire se passe au Royaume-Uni. L’homme a écopé de trois ans d’emprisonnement et qualifié de «dépravé, méprisable et perverti» pour avoir exécuté un acte qui «rendrait tout membre sensé d’une société mal à l’estomac» selon la Justice.

Le tribunal avait épargné la femme de Rehan Baig, Haleema Baig, après avoir appris que la femme avait subi des abus de la part de son mari Rehan Baig. Elle a été condamnée à une peine de six mois avec sursis. Ce qui veut dire qu’elle ne fera pas la prison.

Baig aurait abusé du poulet dans le sous-sol de la maison, qu’il partageait avec sa femme Haleema. Elle avait également admis que les actes de dépravation avaient été commis plusieurs fois «avec des poulets de couleurs différentes».

Les deux poulets qui ont été agressés sexuellement sont décédés plus tard. Le couple aurait eu des relations sexuelles avec un chien et possédait des images en ce sens. Il a 49 images et vidéos indécentes d’enfants maltraités – dont 11 extrêmement dépravées et certaines mettant en scène des enfants dès l’âge de six ans.

Selon la procureure Abigail Langford, plusieurs vidéos ont été trouvées dans les gadgets de Rehan Baig dans lesquelles il a eu des rapports sexuels avec pénétration avec des animaux.