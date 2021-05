Il viole une femme, la torture et la regarde en train de mourir

Il viole et tue une jeune femme de 27 ans sur la plage puis la filme en train de mourir

Alexandru Caliniuc, 27 ans, a comparu cette semaine devant la cour d’assises de Flandre occidentale pour viol avec acte de torture et d’assassinat sur Sofie Muyle.

Samedi 21 janvier 2017, la jeune femme de 27 ans se trouvait avec son compagnon et des amis dans un bar de la station balnéaire de Knokke, en Belgique, lorsqu’elle était sortie prendre l’air.

Après on n’a plus aucun signe de vie de Sofie Muyle. Le corps de la victime avait été retrouvé dimanche 22 janvier 2017, vers midi, sur la plage, sous un ponton.

La vidéosurveillance de la ville montrait un individu vêtu d’une veste bleue rôdant autour du corps pendant plusieurs heures après les événements.

L’homme avait été identifié. Il s’agissait d’Alexandru Caliniuc qui avait été interpellé le 26 juin 2017 en Roumanie et avait été extradé vers la Belgique le 14 juillet 2017.

L’ADN prélevé sur les traces de sperme retrouvées sur les vêtements de la jeune femme avait matché avec celui du suspect.

L’enquête avait révélé que l’accusé avait traîné la victime sur plus de 40 mètres sur la plage. Il l’avait partiellement déshabillée et l’avait violée à plusieurs reprises. Son corps présentait des traces de violences et de strangulation.

Avec son téléphone portable, Alexandru l’avait filmée en train d’agoniser. Sur les images, on la voit avoir des difficultés à respirer et à bouger. L’accusé savait que la jeune femme était en train de mourir.

A l’audience, les activités sexuelles de l’accusé ont été détaillées.

« Pornographie, femmes, hommes, transsexuels, peu importe… A peine en détention, il a tenté d’agresser sexuellement un co-détenu. En prison, il est décrit comme dérangé et pervers. Quel a pu être son comportement en dehors ? » a détaillé le magistrat.

Alexandru Caliniuc a été déclaré vendredi coupable d’assassinat. Le verdict sera prononcé ultérieurement.