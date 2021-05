Abidjan…il terrasse son père, s’assoit sur lui et le tabasse

Un fait particulier s’est récemment produit à Yopougon. Noël, un jeune âgé de 34 ans et domicilié encore chez ses parents dans une cité de la commune, a terrassé son père, un octogénaire, cheveux blancs, le dos légèrement recourbé, peinant à marcher, et l’a tabassé. Les évènements remontent au 27 avril 2021. L’information a par ailleurs été relayée par un témoin du procès sur la toile.

Ce jeune a porté des coups et blessures à son propre père. Il s’est assis sur sa poitrine après l’avoir fait tomber. Suite à ce malheureux épisode, le père indigné, a porté plainte contre son fils. Il a estimé que ce dernier a dépassé les limites de l’acceptable.

Une enquête policière a alors été ouverte et Noël a été placé sous mandat de dépôt le lundi 17 mai 2021. Ce vendredi 21 mai, le procès du jeune homme a eu lieu à Abidjan. A l’occasion, il a confié les raisons qui ont motivé son action. « Nous étions au salon, et mon neveu m’a provoqué. J’étais en train de le frapper et mon père s’est interposé, voulant me gifler. J’ai donc bloqué sa main et l’ai empêché de me frapper. Il est tombé… », a relaté l’accusé, entre autres.

Pour sa part, le père a tenu à la barre ces propos qui interpellent : « Mon garçon que vous voyez est invivable. Il ne respecte personne à la maison. Il est violent. Je ne sais pas comment il est né. Il se comporte comme un loubard et dit que je ne peux rien lui faire. Je ne suis pas venu pour le faire condamner. Je retire ma plainte. Mais je voudrais qu’il quitte ma maison dès à présent. Je suis fatigué de lui. Qu’il lise Exode et Mathieu, dans la bible, il verra ce qu’on dit du respect qu’un enfant doit avoir pour son père ».

Notons que malgré le retrait de la plainte du père, le tribunal a condamné Noël à 6 mois de prison ferme et à 200.000 Fcfa d’amende.