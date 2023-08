Ils ont ridiculisé Macky avec leurs candidatures…Voici les vauriens de l’APR

Le président Macky Sall n’a pas de chance. Après avoir remporté toutes les élections qu’il a organisées depuis 2012, des candidats-vauriens de son parti veulent humilier le président Macky Sall lors de la dernière élection qu’il va organiser en février 2024. Ces politiciens sans envergure et sans audience veulent uniquement se présenter à la présidentielle de 2024 pour enrichir leur curriculum vitae politique…Même s’ils savent qu’ils n’auront même pas 1% de l’électorat. Xibaaru vous présente ces vauriens de l’APR qui veulent salir le nom de Macky Sall.

Macky Sall a indiqué avoir consulté plusieurs candidats à la candidature de la coalition Benno Bokk Yaakaar à l’élection présidentielle du 25 février 2024. Les candidats consultés étaient les suivants : Amadou Ba, Abdoulaye Daouda Diallo, Aly Ngouille Ndiaye, Mahammed Boun Abdallah Dionne, Abdoulaye Diouf Sarr ou Mame Boye Diao et Mouhamadou Makhtar Cissé. Ce dernier décline l’offre même s’il fait partie des plus brillants choisis par Macky Sall. Il préfère rester à l’Inspection générale d’Etat qui regorge les plus hauts cadres de l’administration.

Parmi ceux qui acceptent, de belles têtes, des têtes moyennes et des vilaines têtes. Et xibaaru va vous montrer ces vilaines têtes qui ne peuvent rien apporter à Macky si ce n’est désolation. Ceux qui ont les compétences pour porter haut le flambeau sont connus par leurs actes et leurs parcours. L’ancien premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne et son successeur à la primature, Amadou Ba émergent de ce lot.

Abdoulaye Daouda Diallo a encore du chemin à faire mais il n’est pas si mauvais et peut surprendre. Les sales têtes dans ce lot sont : Aly Ngouille Ndiaye, Abdoulaye Diouf Sarr et Mame Boye Diao. Aly Ngouille Ndiaye est dans ce lot mais c’est un moindre mal. Son passage au ministère de l’Intérieur l’a dopé. Et cela, associé à sa victoire à Linguère lui a donné des ailes.

Mais Aly Ngouille n’a pas une stature nationale. Il joue la politique au niveau départemental. Aux yeux de l’opinion, son image ne passe pas du tout. Aly Ngouille Ndiaye était un homme très haï alors qu’il était ministre de l’Intérieur. Sa communication ne passait pas du tout. Elle le faisait au contraire couper du peuple. Candidat, Aly Ngouille Ndiaye n’a aucune chance de rafler massivement le suffrage des Sénégalais s’il est choisi par Macky Sall.

Abdoulaye Diouf Sarr, lui, joue au niveau communal. Il est dans le périmètre de Yoff et de Terrou Baye Sogui au Plateau. Abdoulaye Diouf Sarr est un grand trompeur et manipulateur. Il avait réussi à avoir tout le monde. C’est ainsi qu’il avait réussi à tromper le Président de la République Macky Sall sur sa popularité à Dakar. Abdoulaye Diouf Sarr avait été la tête de liste de Benno Bokk Yakaar pour la ville de Dakar et la commune de Yoff…

Résultat des courses, il s’était fait lamentablement humilier. Dans sa commune de Yoff où il concourait pour sa propre succession, il avait été laminé par un candidat de Taxawu Sénégal dont tout le monde ne voyait pas venir sa victoire tant Abdoulaye Diouf Sarr chantait sur tous les toits que Yoff était sa chasse gardée. A la ville de Dakar, ça a été de même. Abdoulaye Diouf Sarr n’avait été que l’ombre de lui-même.

Voilà que cet individu incapable de se bâtir une base à Dakar, a la prétention d’être le candidat de Benno Bokk Yakaar à la prochaine élection présidentielle. Abdoulaye Diouf Sarr se met au tableau, uniquement parce qu’il veut divertir tout le monde. Lui-même ne croit pas à sa candidature. Il le sait très bien, il est venu présenter sa candidature uniquement pour faire de la diversion.

Quant à Mame Boye Diao, il est la pire calamité des candidats. Voilà qu’un homme qui était un illustre inconnu avant que Macky Sall ne soit Président de la République, se croit pousser des ailes au point de présenter sa candidature à la candidature au sein de Benno Bokk Yakaar. Mame Boye Diao méprise tout le monde. Il occupe son poste de directeur général de la Caisse des dépôts et de consignation grâce à la générosité du Chef de l’Etat.

Mame Boye se montre pourtant ingrat envers Macky Sall. Mame Boye Diao n’est pas un homme reconnaissant. Macky Sall a fait de lui ce qu’il est devenu maintenant, pourtant Mame Boye Diao le défie. Il va jusqu’à dire que si sa candidature n’est pas retenue, il n’est pas obligé de se ranger derrière celui que va choisir Macky Sall qui a reçu pourtant carte blanche de désigner celui qui sera le candidat de la mouvance présidentielle.

Mame Boye Diao n’est pas un homme loyal. Il revendique son amitié avec des leaders de l’opposition notamment Ousmane Sonko. C’est dire qu’il a des accointances avec l’opposition. C’est pourquoi, certains pensent que s’il se montre candidat, c’est pour créer la division au sein de la mouvance présidentielle. Peu importe pour lui, que cette dernière gagne ou pas. Macky Sall est édifié. Certaines candidatures ne sont que d’opérette.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn