Les faucons reviennent…ils entraînent Macky dans un nouveau piège

«Chassez le naturel, il revient au galop», dit-on. Cette assertion trouve tout son sens au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar. Ce parti est gangrené par des êtres qui ne réfléchissent que quand leurs intérêts sont menacés. À moins de sept (7) mois de la présidentielle du 25 février 2024, les faucons ont repris service. Ils se sont lancés dans leur sport favori. Ils veulent tout faire pour maintenir le président Macky Sall au pouvoir. Cette nouvelle voie qu’ils tracent pour le chef de l’Etat est sans issue. Si Macky tombe dedans, c’en est fini pour lui.

Le président Macky Sall a surpris son monde en refusant de faire un troisième mandat très contesté. Depuis lors, il est à la recherche d’un champion pour mener Benno Bokk Yakaar à la victoire au soir du 25 février 2023. Le chef de L’État n’a toujours pas encore révélé son choix. Mais tout porte à croire qu’il s’est déjà trouvé un remplaçant. Tout ce suspense, c’est pour éviter que sa puissante coalition ne vole en éclats. Alors, il joue le jeu des alliés. Mais au sein de la mouvance présidentielle, il y’en a qui ont d’autres projets.

Si certains sont impatients de voir le champion de Macky, d’autres ne veulent pas que Macky lâche le pouvoir. Eux, ce sont les faucons. Ces personnes ne sortent que lorsqu’ils se sentent en danger. Le départ du chef de l’Etat signifierait la fin de tous les privilèges dont ils jouissent. La majorité ne travaille pas et pourtant certains ont des postes bien juteux. Tout ce qu’ils ont à faire, c’est bénéficier des largesses du pouvoir. Ce qui risque de changer avec la nouvelle équipe de Benno.

Alors ils activent leur réseau pour maintenir Macky Sall au pouvoir. Depuis quelque temps, un groupuscule est en train de prôner le report de la présidentielle. Ils profitent des réseaux sociaux, de leur passage dans certaines émissions et aussi de certains supports médiatiques pour vendre leur projet. Une idée bête qui risque de détruire la belle image que Macky a réussi à se faire en renonçant au troisième mandat. L’un de ces faucons s’est payé les services d’un expert français qui lui aurait assuré que la présidentielle peut être repoussée de deux (2) ans.

Si cette idée est agitée au sein de Benno, c’est par peur de perdre les privilèges. Mais aussi, par peur de la reddition des comptes. Beaucoup de personnes sont subitement devenues milliardaires durant ces deux mandants. Pour solidifier leur idée, ces faucons évoquent la question sécuritaire liée à l’avancée du jihadisme. Dans les jours à venir ils vont orienter tout leur argumentaire en ce sens. Ce, pour faire croire aux sénégalais que l’actuel locataire du Palais est le seul apte à gérer la situation.

En suivant ces personnes, Macky Sall se jette dans la gueule des faucons Des voix s’élèvent de plus en plus pour dire non à tout report. Allez dans ce sens, entraînerait le pays dans une nouvelle spirale de violence. Les sénégalais attendent le 25 février 2024 pour reprendre leur destin en main. Passer outre leur volonté les pousserait à se rebeller davantage. Les dernières manifestations ont démontré de quoi cette jeunesse est faite. Ensemble, ils sont capables de faire tomber tout régime.

Depuis l’arrestation de Ousmane Sonko, tout est calme. Il n’y a plus de feu pour allumer la poudrière. Mais une confiscation du pouvoir va aggraver les choses. Si le Président suit la voie tracée par ses faucons, il se perdra dans une vague de contestation très violente. Les jeunes suivent avec attention ce qui passe dans la sous-région. Et bon nombre d’entre eux espèrent que le Sénégal sera le prochain pays à tomber sous le contrôle des militaires. Repousser la présidentielle, même d’un seul jour, risque de faire basculer les choses en sa défaveur.

Il est plus qu’impératif pour Macky Sall de ne pas suivre ces faucons revenus d’entre les morts. Tout ce que les sénégalais attendent de lui, c’est qu’il organise des élections à date échue et en toute transparence. Tout autre décision aura des conséquences graves. Même au sein de Benno, on ne laissera pas une bande faucons décider de la destinée de tous les sénégalais !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru