Ils volent 56 millions au Burkina et sont arrêtés en Côte d’Ivoire

Bouaké : Deux individus dont un élève de 19 ans volent 56 millions au Burkina et sont interpellés par la BRI

Après un vol en réunion portant sur 56 millions à Ouagadougou, les présumés auteurs à savoir W.S. et Z.H. un élève de 19 ans, tous deux Burkinabè, ont été arrêtés à Bouaké par la BRI Bouaké.

La Brigade de Recherche et d’Intervention (BRI) de Bouaké a récemment procédé à l’arrestation de deux jeunes hommes d’origine burkinabè, soupçonnés d’avoir orchestré un vol de 56 millions de francs CFA à Ouagadougou. Identifiés sous les initiales W.S. et Z.H., ces présumés voleurs ont été interceptés grâce à une intervention rapide et efficace, marquant une nouvelle victoire pour la police ivoirienne dans sa lutte contre le crime transfrontalier.

Selon Police Secours qui livre cette information, c’est à la suite d’un coup de fil anonyme en provenance du Burkina Faso que la BRI de Bouaké a été alertée de la présence des deux fugitifs. La voix, à l’autre bout du téléphone, informe les autorités ivoiriennes que W.S., un jeune homme burkinabè, et son complice Z.H., âgé de 19 ans et encore élève, se trouvent à Bouaké après avoir fui Ouagadougou. Les deux jeunes hommes étaient activement recherchés pour un vol spectaculaire ayant eu lieu quelques jours plus tôt dans la capitale burkinabè, où ils ont dérobé 56 millions de francs CFA en compagnie de trois autres complices restés au Burkina Faso.

Les agents de la BRI, réactifs, se sont rapidement mis en mouvement. Avec des informations limitées mais précieuses, ils ont entamé une traque méthodique dans les rues de Bouaké, s’appuyant sur leur expérience pour localiser les suspects.

La coordination entre les agents a permis de capturer W.S. sans qu’il ait la moindre possibilité de s’échapper

Malgré les défis liés à l’urgence de l’opération, les enquêteurs ont réussi à identifier l’un des suspects, W.S., dans un quartier modeste de Bouaké. Mercredi, vers 12h30, le commandant de la BRI et son équipe se sont dirigés vers son domicile, progressant avec prudence. La coordination entre les agents a permis de capturer W.S. sans qu’il ait la moindre possibilité de s’échapper.

Interrogé au poste de police, W.S. s’est montré étonnamment coopératif. En peu de temps, il a révélé l’endroit où se trouvait son complice Z.H. Grâce à ces aveux, les agents de la BRI se sont rendus à l’adresse indiquée et ont procédé à l’arrestation de Z.H., sans aucune résistance de sa part. Les deux jeunes hommes, épuisés et sans échappatoire, ont rapidement admis leur implication dans le vol de Ouagadougou.

L’arrestation de W.S. et Z.H. témoigne du professionnalisme de la BRI de Bouaké. Les agents ont su exploiter au mieux les informations disponibles, agissant avec rigueur et efficacité. Selon des sources proches de l’enquête, la coopération entre les services de sécurité burkinabè et ivoiriens a joué un rôle déterminant dans la capture des suspects. Ce partenariat transfrontalier est essentiel pour combattre les réseaux criminels, particulièrement dans une région où les criminels tentent souvent de fuir la justice en traversant les frontières.

L’interpellation de ces deux suspects a été suivie d’une procédure rigoureuse. Sur ordre du Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Bouaké, les deux jeunes hommes ont été remis au Bureau Central National Interpol pour une extradition sécurisée vers le Burkina Faso, où ils devront répondre de leurs actes devant la justice.

Au cours de leur interrogatoire, W.S. et Z.H. ont donné des détails sur le vol et sur la manière dont ils ont planifié leur fuite. Attirés par l’appât du gain, ils avaient rejoint un groupe de trois autres complices restés au Burkina Faso, espérant pouvoir se réfugier en Côte d’Ivoire après le coup. Cependant, leur plan s’est effondré grâce à la vigilance des forces de l’ordre.

