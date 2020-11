Impact Covid-19 : 7000 entreprises définitivement fermées au Sénégal

La pandémie de Covid-19 et la mise en place de mesures de confinement ont complètement bouleversé l’activité des entreprises. En effet, selon une enquête menée par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), entre le 23 juin et le 6 aout dernier, 2,5% des 284 000 unités de production informelles (UPI) sont fermées définitivement en raison de la crise sanitaire.

Dans le rapport parcouru par L’Observateur, ce sont plus de 7000 entreprises qui sont à l’arrêt. Les unités du secteur des services autres que le commerce sont les plus touchées par la fermeture temporaire ou définitive. Aussi, 9,2% des entreprises ont arrêté momentanément leurs activités et 2,5% sont fermées définitivement.