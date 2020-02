Impact du BRT : Le marché du Rond-point liberté 6 rasé ce vendredi…

Le marché du rond-point Liberté 6 sera déguerpi ce vendredi 21 février pour les besoins des travaux du Bus Rapid Transit (BRT). Ce déguerpissement a été enclenché par le Préfet de Dakar Alioune Badara Samb.

« L’opération sera mise en œuvre ce vendredi. Il n’y a aucune négociation. Ils ont été payés. Ce sont des gens qui sont illégalement sur la voie publique. Et on leur paie à l’arrivée du Projet BRT. À la limite, c’est un bonus et non une indemnisation. Parce que pour être indemnisé, il faut être en règle.