Impactés du TER…L’état n’a pas respecté ses engagements

Les propriétaires de maisons impactées par le projet du Ter (Train express régional)

vont manifester le 19 juin prochain. Ils dénoncent le non-respect des engagements pris par l’Etat du Sénégal.

Les impactés du train express régional (Ter) s’insurgent contre la proposition d’indemnisation faite par les autorités. En guise de protestation, ils annoncent leur nouveau plan d’action.

Le Train express régional (Ter) est l’un des projets phares du Pse (Plan Sénégal émergent). Sa ‘’beauté’’ est en passe d’être travestie en ‘’programme de paupérisation de 3 000 familles riveraines’’. D’après les habitants touchés par ce projet, il est regrettable de constater que les premiers actes qui ont été posés par l’Apix pour la matérialisation du projet, sont en contradiction avec les idéaux du Ter. Concernant l’indemnisation, le barème établi sur le foncier et le bâti par le comité ad hoc, et qui a été validé par les décrets présidentiels, est systématiquement contesté par le collectif national. Celui-ci a exprimé son rejet du plan d’action et de réinstallation (Par) qui ‘’ne tient aucunement compte des intérêts et préoccupations des impactés’’.