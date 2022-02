Inauguration Stade Abdoulaye Wade : Bacar Dia écœuré

Bacar Dia estime que c’est aberrant d’inaugurer un stade qui vaut 150 milliards alors que des élèves continuent d’étudier dans des abris provisoires.

L’ancien ministre des sports sous Wade n’a pas du tout le cœur à la fête car il estime qu’il est pour lui plus important d’aller travailler que de participer à une inauguration dont il n’est pas convié. N’étant ni dans un triomphalisme ni dans une euphorie, Bacar Dia précise que tous les actes posés par Macky Sall sont politiques. Il considère tout simplement qu’il a traqué et insulté pendant 12 ans Me Abdoulaye Wade et aujourd’hui et il revient pour l’honorer.

Poussant son argumentaire, il ajoute que ce n’est pas un stade qui changera les choses. Il est déjà dans les cœurs des sénégalais. Macky Sall vient de reconnaître que Wade est un homme valeureux. Il espère toutefois que le processus de dewadisation va cesser et il reconnaît enfin les mérites de Wade.

De tout temps je disais que le président Macky Sall est dans des manœuvres politiciennes. Et Bacar Dia de dire que les chefs d’état africains ont trop de temps.

» Nous méritons des stades de 1000 milliards mais la jeunesse n’a pas besoin d’étudier dans des abris provisoires. Depuis qu’on a gagné la CAN, on est en fête mais il a beau fête mais le quotidien sénégalais est difficile » dira-t-il.

Inauguré un stade de 150 milliards alors qu’à côté il y a un abri provisoire qui ne vaut même pas 100 mille francs. La case de Birama brûle partout. La santé, l’éducation et tous les secteurs sont a la peine.

Macky Sall est en train de manœuvrer.

Les autres disciplines vont mourir de leur belle mort. Il faut une équité. Au lendemain de la coupe du monde, les français sont allés travailler mais on constate qu’ici on continue toujours de faire la fête.

D’ailleurs en vrais professionnels, les lions du Sénégal ont tous rejoint leurs clubs et continuent à travailler. Ce qui devait servir d’exemple à la jeunesse.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn