Incendie à Hanéne : Le conseil départemental de Koungheul au chevet des sinistrés.

Moins de 72 heures après l’appel du maire de la commune de Maka Yop pour une assistance aux sinistrés de Hanéne, le conseil départemental de Koungheul est venu à leur chevet avec un appui de trois tonnes de riz.

En compagnie du deuxième vice-président du conseil départemental, un natif de la commune de Maka Yop, du maire de Maka Yop, du deuxième secrétaire élu, des présidents de commissions, du comptable, du chef de cabinet du président, le sous-préfet de l’Arrondissement de Missirah Wadéne, Elhadji Djiby BOCOUM, a remis les 3 tonnes de riz aux victimes de l’incendie pour les aider à transcender cette dure épreuve qui a frappé le village.

C’est une bouffée d’oxygène pour les populations de Hanéne un village de la commune de Maka Yop qui a perdu plus d’une soixantaine de cases, des greniers, d’importants matériels, de l’argent, etc. Tout a été emporté par les flammes. « Nous rendons grâce à Dieu suite à cet important don du conseil départemental. Nous tenons véritablement à remercier le ministre Assane DIOP et toute la délégation, remercier le Président de la République », a déclaré le chef de village de Hanéne.

Ce soutien dépasse de loin nos attentes », a fait savoir le chef de village. Même son de cloche de la part du maire de Maka YOP, Monsieur Omar NDAO, qui a salué les efforts du président du conseil départemental Assane DIOP, mais aussi des conseillers départementaux. A son tour, il rassure que la distribution se fera sans aucune difficulté.