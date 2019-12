Inde : un bébé naît avec trois bras et quatre jambes (vidéo)

Ce n’est qu’à la naissance de l’enfant que les médecins se sont aperçus que le bébé avait une anomalie rare. Le nouveau-né présentait trois bras et quatre jambes.

C’est ce vendredi 20 septembre qu’une indienne de 24 ans a donné naissance à un garçon et une petite fille avec trois bras et quatre jambes. Bien que son garçon soit en bonne santé, ce n’est pas le cas pour son second enfant. En effet, en plus de sa malformation, elle aurait des problèmes respiratoires, rapporte le Daily Mail. Selon les médecins, la jeune mère devait accoucher de triplés mais le fœtus ne se serait pas développé et serait resté joint à sa sœur. Une anomalie rare qui n’a pas pu être constatée avant l’accouchement car le couple n’aurait pas eu les moyens de faire des échographies durant la grossesse.

La petite fille serait dans un état stable

Après que les médecins aient constaté les problèmes respiratoires de la petite fille, l’enfant a été placé sous oxygène et serait dans un état stable. Elle a ensuite été transférée dans un établissement hospitalier de Jaipur pour subir une opération. Selon les médecins, les membres supplémentaires du nouveau-né pourront être enlevés sans que ses organes vitaux soient endommagés.

Quant à la mère de 24 ans et son petit garçon, ils se porteraient bien.

Ce n’est pas la première fois qu’un enfant naît en Inde avec cette anomalie. En 2014, une mère avait mis au monde un enfant avec quatre bras et quatre jambes.