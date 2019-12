Climat social : Où se terre l’opposition ?

Le climat social devient tendu au Sénégal. Avec la hausse des prix de l’électricité devenue effective depuis le 1er décembre, et celle annoncée des coûts de l’eau avec l’entrée à partir du 1er janvier du Groupe Suez qui aura en mains la distribution de l’eau en milieux urbains et péri urbains, les Sénégalais déjà durement éprouvés par leurs conditions de vie, vont devoir face à d’autres épreuves si aussi difficiles.

A l’heure actuelle des difficultés des Sénégalais, si ce n’est Guy Marius Sagna et sa bande insignifiante ainsi que des syndicats de l’enseignement, personne pour se dresser contre le régime du Président Macky Sall.

Où se trouve l’opposition ?

Elle se distingue par son silence à travers cette situation. La vraie opposition politique en ce moment au Sénégal se trouve dans les rangs de l’Alliance pour la République (APR – parti présidentiel). Avec les entrées en rébellion de Moustapha Diakhaté réputé pour son franc-parler, de Moustapha Cissé Lô et d’autres cadres de l’APR qui pour des intérêts personnels s’agitent sur la scène nationale.

Au moment donc, où les Sénégalais font face à des conditions difficiles, hormis donc quelques activistes et des syndicats de l’enseignement, et ces membres de l’APR beaucoup plus préoccupés par des intérêts personnels, rien pour inquiéter le régime du Président Macky Sall. Le régime a vraiment le champ libre. L’opposition semble morte. Le Président du parti Rewmi Idrissa Seck s’est enfermé dans un silence suspect, depuis les lendemains des résultats de l’élection présidentielle à l’issue de laquelle, il était classé second derrière le Président Macky Sall.

Le « perroquet » Ousmane Sonko, qui pourtant a là du piment à avaler pour se montrer plus bavard, est devenu aphone. Pourquoi, compter sur le secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais (PDS), Me Abdoulaye Wade, depuis sa réconciliation avec son successeur à la tête de l’Exécutif, Macky Sall ? Même s’il ne l’admet ouvertement en ce moment, Me Abdoulaye Wade est actuellement dans les rangs du « Macky ». Au même moment, Khalifa Sall après avoir passé deux ans en prison et qui a bénéficié d’une grâce du Chef de l’Etat, observe un temps de repos.

La rédaction de Xibaaru