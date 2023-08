Inondations à Touba : Abdou Bara Doly appuie les populations

A Touba, les populations pataugent dans les eaux pluviales. Dans certains quartiers comme Nguiranène, Keur Niang, Ndamatou entre autres, certaines familles ont même libéré leurs domiciles entièrement envahis par les eaux de pluie. Conscient des difficultés et des conséquences négatives sur les habitants de la cité religieuse, Cheikh Abdou Mbacké Bara Doly, président du Mouvement Nekal fi Askanwi et candidat à la prochaine élection présidentielle de février 2024, a appuyé la mairie avec 20 moto pompes, 300 litres de gaz oïl et des rouleaux de raccordement pour l’évacuation des eaux. Des moto pompes de hauts débits destinés au pompage de l’eau pluviale.

Selon Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre, le porte-parole du Khalife général Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, le geste de l’honorable Député est symbolique et significatif à plus d’un titre et n’étant pas à son premier coup, il a toujours répondu présent à l’appel du khalife et des populations de Touba. Il a aussi émis des prières à son endroit.

Le maire de Touba Abdou Lahad Ka accompagné de plusieurs délégués de quartier et de chefs de village a salué le geste et a aussi magnifié l’appui considérable de Cheikh Abdou Bara Doly. Au moment où les populations sont dans des difficultés, un geste allant dans le sens de soulager leurs souffrances est venu à son heure dira le premier magistrat qui a vivement remercié le généreux donateur.

Abdou Marie Dia pour Xibaaru