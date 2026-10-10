Inondations au Sénégal : les promesses de l’ancien PM Sonko restées sans suite visible

Après les pluies diluviennes du 4 octobre qui ont noyé Dakar et fait reporter la rentrée scolaire au 12 octobre, le bilan de l’ancien Premier ministre, Ousmane Sonko, en matière de lutte contre les inondations, est de nouveau scruté. Promesse de « règlement définitif », audit annoncé du plan décennal, aide aux sinistrés : que reste-t-il des engagements pris pendant ses deux années à la Primature ?

Début octobre 2026, de fortes pluies ont frappé Dakar et plusieurs régions de l’intérieur. Le ministre de l’Intérieur a fait état de cinq décès liés aux intempéries, la presse en recensant jusqu’à sept, entre Dakar, Kaolack, Touba et Matam. La rentrée scolaire a été reportée au 12 octobre.

Le lundi 5 octobre, après une réunion d’urgence à la Primature, le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo a déclenché un plan d’urgence régional pour Dakar et annoncé un programme national de lutte contre les inondations, chiffré à 921 milliards de francs CFA.

Les promesses de Sonko…

En mai 2024, lors d’un Conseil interministériel sur la prévention et la gestion des inondations, Ousmane Sonko, alors Premier ministre, avait affirmé que des moyens seraient trouvés pour un « règlement définitif » du problème. Il avait toutefois reconnu, dans la même phrase, qu’il resterait toujours des zones inondables. Il avait aussi jugé que l’État était responsable à 90 % de la situation et appelé à un État plus fort pour mettre fin à « l’anarchie » dans la gestion des inondations.

À l’époque, il avait annoncé un audit approfondi de l’enveloppe de 717 milliards de francs CFA consacrée au plan décennal de lutte contre les inondations, lancé en 2012 sous Macky Sall.

Deux ans plus tard, aucun rapport d’audit n’a été rendu public. Le député Amadou Ba affirme qu’aucun audit de ce plan n’est publié à ce jour. Ousmane Sonko avait lui-même encore évoqué cet examen à Kaolack en août 2025, en questionnant l’utilisation des fonds engagés sous l’ancien régime.

Autre source de confusion : les montants. Le plan décennal a été cité à 717 milliards en 2024, à 800 milliards à Kaolack en 2025, à 721 milliards par le député Amadou Ba, et à 767 milliards dans d’autres prises de parole, ce dernier chiffre correspondant au total prévu en 2012. Le statut exact de ces sommes, prévues, engagées ou décaissées, n’est pas clairement établi.

En octobre 2024, Ousmane Sonko avait annoncé 8 milliards de francs CFA pour aider les sinistrés des crues des fleuves Sénégal et Gambie. Des opérations d’assistance ont bien eu lieu, mais aucun bilan détaillé du nombre de bénéficiaires et des sommes distribuées n’a été rendu public.

Limogé le 22 mai 2026, puis élu président de l’Assemblée nationale le 26 mai, Ousmane Sonko a appelé début octobre, en tant que président du Pastef, à la solidarité nationale en faveur des familles sinistrées. Au moment de la rédaction, nous n’avons pas retrouvé de réponse publique de sa part aux critiques sur son bilan.

Et maintenant ?

Le nouveau Premier ministre hérite d’un dossier sensible. Reste à savoir si le programme de 921 milliards sera, cette fois, financé, calendarisé et évalué publiquement, comme le réclament de nombreux acteurs.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn