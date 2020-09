Inondations…le calvaire des populations de Mbao

Mbao agonise, Mbao s’asphyxie, Mbao dans un cul de sac !

Maintenant il faut 15 à 30 minutes pour parcourir la distance entre le rondpoint de Grand Mbao et la route nationale. Comme si cela n’était pas suffisamment dur, la route est aussi en état de dégradation avancée.

Dans ce cas de figure la solution aurait été de passer par petit Mbao mais comment le faire étant donné que la réhabilitation de 100 mètres de route prend plus de 12 mois. Jusqu’au moment où je vous parle la route reste toujours barrée et cela au grand malheur des usagers de la route mais aussi au détriment des personnes qui résident aux alentours car étant obligées de céder leur quiétude aux automobilistes en recherche de déviation sans compter les risques liés à la sécurité.

Heureusement qu’il reste la route de Sipres menant à la sortie de Rufsac près du garage malien, mais hélas, je ne vous conseillerais pas de vous y aventurer car vous y trouverez un grand fossé qui risquerait de servir de cimetière pour vos véhicules.

Même la nouvelle route construite par la Promoville menant vers le rond-point de Keur Massar est barrée, donc vous comprendrez qu’on est mal barré !

Cependant peut-on blâmer la mairie ? Certainement non vue que cela ne fait pas partie de leurs domaines de compétences évidemment…

Et pourtant la mairie s’est satisfait de la réparation des nids de poule qu’elle a elle-même fait au courant le 21 Août 2020 mais certainement entre-temps d’autres poules y sont venues pour créer leurs nids d’où leur augmentation.

La mairie s’était aussi félicitée de l’ouverture de la route située entre le rond-point de Grand Mbao et la route nationale en mettant la pression à l’AGEROUTE il y’a près d’une année.

A la date du 18 juillet 2020, le maire Abdoulaye, accompagné de M. Senghor directeur régional de AGEROUTE nous avait donné l’assurance que la route de petit Mbao serait ouverte dans moins d’un mois, cependant jusqu’à présent, près de 2 mois après, toujours rien malgré que les autres axes de cette route se dégrade de plus en plus.

Nous nous rappelons tous du partenariat lancé par la maire avec le fond d’entretien routier pour l’entretien des routes de la commune de Mbao, malheureusement j’ai bien peur qu’on fasse amalgame entre entretien des routes et balayage des routes.

Aujourd’hui l’heure est grave et il est primordial que l’autorité municipale s’autosaisisse par rapport à cette situation désastreuse que nous sommes en train de vivre. Nous exigeons plus de respect et plus de considération et dans les jours à venir si rien n’est fait nous prendrons notre destin en mains car apparemment c’est la seule chose à faire pour trouver le salut.

Tant que la politique politicienne sera de mise à Mbao, j’ai bien peur qu’on ne puisse pas avancer d’un millimètre. On voit plus des acteurs politiques cherchant de se frayer une place et à satisfaire des intérêts crypto-personnels qu’une élite dont l’objectif est l’amélioration du quotidien de la population de Mbao