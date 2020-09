Incroyable ! des employés licenciés à cause de Whatsapp

Ce qui s’est passé à Grande Côte Opérations (GCO) se passe de commentaires. 22 travailleurs ont été licenciés pour motif d’un rassemblement qui violerait le règlement intérieur de l’usine et d’échanges de nature séditieuse dans leur groupe whatsapp. et pire encore 44 autres travailleurs sont dans le collimateur de la direction. ils risquent tout bonnement un licenciement. Une telle situation a indigné le Forum civil section Thiès.

« Au-delà du caractère peu convaincant des motifs évoqués, ces licenciements se déroulent dans un contexte de frustration et de mécontentement grandissants des populations qui cohabitent avec les industries extractives. En témoigne le dernier litige qui a opposé les habitants de Tobène aux ICS (industries chimiques du Sénégal) qui a abouti sur la table du juge et pour lequel plusieurs personnes ont été arrêtées et emprisonnées », explique le Forum civil dans son document. a cet effet, les représentants du Forum civil se désolent du non-respect du droit des employés par les employeurs.

« Le Forum Civil, Sections de Thiès et de Darou Khoudoss, est d’autant plus préoccupé que ces industries ne respectent pas toujours les dispositions du Code minier quant au recrutement de la main d’œuvre locale, à la nécessaire préservation de l’environnement. Il s’y ajoute la paupérisation des populations due en partie au non versement des différents fonds prévus pour alimenter les budgets des Collectivités territoriales ; lesquels budgets doivent améliorer considérablement le vécu des communautés impactées par l’exploitation minière », lit-on dans le texte. Sur ce, le Forum civil national appelle à régler ce différend qui risque de causer beaucoup de mal.

« Le Forum Civil reste convaincu que si rien n’est fait, cette atmosphère délétère pourrait déboucher sur des troubles graves qui pourraient compromettre la paix sociale et, par ricochet, hypothéquer la poursuite de l’activité minière ».

Le Forum civil fait des propositions pour apaiser le conflit. « Pour ces différentes raisons, le Forum Civil, Sections de Thiès et de Darou Khoudoss invite ; d’une part, les autorités administratives, à travers l’Inspection du travail, à appliquer dans toute leur rigueur les dispositions prévues par le Code du travail pour rétablir les travailleurs dans leurs droits.

Ensuite, la direction de l’usine à apaiser la situation sociale en procédant au retrait des actes de licenciement et, à l’avenir, cultiver de meilleurs rapports avec les travailleurs. D’autre part, le Forum Civil appelle les travailleurs à respecter le Règlement intérieur de l’usine tant qu’il est conforme avec les dispositions légales en vigueur et à s’interdire tout acte de nature à hypothéquer la survie de l’entreprise et à nuire à son image », conclut le Forum civil.

Source Le Témoin