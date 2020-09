Inondations: les amis d’ABC interpellent le gouvernement

Inondations au Sénégal : Les Amis d’ABC interpellent le Gouvernement et expriment leur solidarité aux populations.

L’hivernage en cette année 2020 enregistre une pluviométrie assez élevée dans plusieurs localités du Sénégal, des villes et de la campagne, occasionnant des inondations énormes avec leur lot de désagréments de toutes sortes.

L’ampleur et la magnitude de ces précipitations , sans issue aucune que la stagnation longue période des eaux de ruissellement , ont mis le haro sur une bonne partie des fonctions vitales de notre pays en en rajoutant à l’ambiance de détresse née du Coronavirus que nous subissons déjà , impuissants , depuis six mois .

Dans ce contexte exceptionnel, et fidèles à ses principes,

NOUS, Collectif des Mouvements de Soutien réunis autour de SE Maitre Alioune Badara CISSÉ, à savoir LES ABCDAIRES, ABCJAIME, ABC YESSO et ABC INTERNATIONAL,

– Exprimons notre vive solidarité et notre compassion aux familles et personnes affectées par cette calamité ;

– En appelons aux autorités à venir en aide urgemment et utilement et ce, dans la plus grande transparence, aux populations restées sous les eaux tant de leur personne que de leurs biens ;

– Rappelons au Gouvernement la nécessité de toujours tenir et à bonne date un Conseil Présidentiel ou Interministériel à tout le moins pour assurer une bonne préparation pré hivernale optimale et simuler divers scenarii relatifs à la mise en œuvre diligente de mesures à même de juguler les risques et de palier les conséquences nées de la survenance de désastres liés à l’hivernage ;

– Saluons le déclenchement du Plan Orsec par le Gouvernement ;

– Recommandons à sa suite la désignation de certaines zones comme sinistrées ;

– Invitons le Gouvernement à veiller au curage anticipé des caniveaux, à une sensibilisation des populations assortie de sanctions, au répertoire des zones réputées à risque et des sites et équipements d’hébergement, à déployer notre Armée notamment le Génie Militaire, mais aussi les Sapeurs et le Service d’Hygiène. Ne devraient être laissés en rade non plus les ASC, Les SCOUTS et ÉCLAIREURS, Les Mouvements civiques et citoyens, Les Volontaires etcetera ;

– Rappelons à nos compatriotes que la Guerre contre le Coronavirus se poursuit dans les mêmes tranchées même qu’envahies par les Eaux ;

– Demandons aux populations de ne point céder à la désastreuse facilité d’ouvrir les fosses sceptiques, soutenant ainsi un péril fécal, lit de beaucoup de maladies de la saison ;

– Encourageons le respect rigoureux des mesures et gestes barrières recommandés par les autorités sanitaires de notre pays ;

– Adressons à l’unanimité une motion de félicitations, d’encouragements et de gratitude au Personnel de Santé, tous corps confondus, qui a achevé de nous convaincre de leur dévouement à la tâche avec un esprit de sacrifice tout de patriotisme jamais égalé, dans le Travail, la Solidarité et la Dignité.

Dakar le 8 Septembre 2020

Pour la Coordination du Jour Momar Dieng Diop Section d’Espagne.