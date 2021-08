Inscriptions listes électorales : Pastef-Dakar descend les maires au pouvoir

Après les stratagèmes moribonds ourdis par la clique au pouvoir, des maires sans scrupules dont les mandats expirés sont menacés, se sont mis à dérouler des manœuvres confiscatoires pour tricher, empêcher le vote de milliers de jeunes sénégalais dont le seul tort aura été de faire le nécessaire pour s’acquitter de leur devoir citoyen.

Ainsi donc, nous avons pu constater de nous-mêmes leur modus operandi consistant au blocage de la délivrance de :

1. Certificat de domicile (de connivence avec certains chefs de quartier contraints ou conciliants)

2. De certificats de résidence.

Vu l’importance de ces documents administratifs pour l’obtention du précieux sésame électoral, il est clair que des desseins inavoués se cachent derrière ces manœuvres. Nous avons des preuves formelles de ces agissements cités plus haut que nous avons pu constater un peu partout dans le département de Dakar :

• A Dakar plateau où le maire monsieur Alioune Ndoye s’est donc arrogé, sans aucune base légale, l’exclusivité de la signature du CERTIFICAT DE RESIDENCE. Il a ainsi de facto dessaisi les officiers d’état civil, les commissariats de police, les brigades de gendarmerie ainsi que les préfectures de leur compétence à délivrer les certificats de résidence. Toujours à Dakar plateau, dans les quartiers de Diécko et Gouye Salane, les chefs de quartiers se permettent de refuser de délivrer les CERTIFICATS DE DOMICILE en prétextant des motifs aussi fallacieux que l’indisponibilité des documents, sans plus de détails. Quelle farce !!

• L’officier d’état civil du centre secondaire de l’hôpital Fann qui se permet avec la complicité de certains responsables APR de la zone de délivrer des certificats de résidence de complaisance à des individus non-résidents de la commune. Toutes nos investigations mènent à la même conclusion : ces individus qui dépassent les dizaines, n’habitent pas la commune. Nous sommes manifestement en présence d’une falsification, d’un trafic de document administratif impliquant des autorités administratives en poste.

A ces deux communes s’ajoutent celles de Grand Yoff, Biscuiterie ainsi que les parcelles assainies où les chefs de quartier refusent quelques fois de délivrer les certificats de domicile. La mairie des Parcelles assainies pousse même le culot jusqu’à demander des factures d’électricité ou d’eau pour délivrer les certificats de résidence en plus du certificat de domicile en parfaite violation du code électoral. Las de recevoir et de constater ces irrégularités orchestrées par le pouvoir en place et ses sbires, la coordination départementale de pastef dakar prend l’opinion à témoin afin que nul n’en ignore.

Par ailleurs, dans un élan de préservation de la démocratie nationale, nous faisons appel à la détermination de cette vaillante jeunesse éprise de démocratie de ne pas accepter que des individus au crépuscule de leur misérable vie de magouille nous privent de notre VOIX, oui car c’est de cela qu’il s’agit, une tentative de musèlement de cette jeunesse. Nous demandons aux citoyens sénégalais et principalement les jeunes d’aller massivement en cas de besoin chez les délégués de quartier récupérer leurs certificats de domicile , qu’ils ont le devoir de délivrer . C’est une exigence non négociable.

EXIGEONS NOS CERTIFICATS DE RESIDENCE aux différentes structures autorisées.

Il est temps de mettre un terme à cette dictature qui s’est installée au Sénégal et montrer à Macky Sall et son régime que la jeunesse dakaroise & PASTEF DAKAR seront sur son chemin s’il essaie un passage en force.

PASTEF DAKAR