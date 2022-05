Invalidation de la liste de Benno : un Apériste démonte les arguments Ngouda Mboup

Cher Ngouda !

Ah ! Ta politique est l’art de créer des faits ; de dominer par le mensonge, en se jouant des contre-vérités, les événements et les hommes ; l’intérêt est ton but ; l’intrigue ton moyen : toujours la manipulation, tes vastes et riches conceptions sont un prisme de boniments qui hebetent même le commun des mortel.

Cher Ngouda !

La responsabilité des intellectuels de dire la vérité et de dévoiler les mensonges. Mais Malheureusement , ta manière de faire me rappelle au comportement d’un collobot. Ces paranoïaques sans foi ni loi qui sont des amphibiens politiques dont leur seul moyen est la reptation pour gérer ses intérêts.

Ngouda MBOUP tu es une bourde !

L’apprenti expert Ndouga MBOUP mélange les pinceaux en déclarant que la liste de Benno doit être invalidée. Cher Ngouda vous oubliez que le processus électoral n’est pas organisé par un seul instrument. En plus du code electoral, il y a des decrets d’applications et des arrêtés qui organisent le scrutin jusqu’au jour du vote et même après. L’arrêté numéro 008527 du 27 avril 2022 portant mise en place d’un dispositif de contrôle des listes de parrainages en vue des élections législatives du 31 Juillet 2022 dit à son article 6: » le surplus de parrainage est considéré comme nul et non avenu et n’est pas tenu en compte au moment du contrôle des parrainages. (Voir article)

Samba Ndong

Responsable politique APR Biscuiterie et Coordonnateur National des jeunes cadres républicains