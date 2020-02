JAMRA salue l’arrestation du pédophile qui pervertissait les jeunes joueurs de l’A.S. Sacré-Cœur !

ACCUEILLI dans la pure tradition de la «téranga» (hospitalité) sénégalaise, en octobre dernier seulement, par le Club de football A.S.Sacré-Cœur, au titre de «volontaire en charge de la Cellule Performance», O.B.Sylvain n’aura pas perdu du temps pour donner libre-cours à ses fantasmes démesurés de pédophile.

DANS LE CADRE de ses activités de promotion du football professionnel, les responsables du Club A.S.Sacre-Coeur étaient loin de s’imaginer que ce «volontaire», auquel il venaient à peine de dérouler le tapis rouge, allait leur infliger, en à peine cinq mois de partenariat, un préjudice moral dont la portée n’aura d’égal que les légitimes espoirs que ce club sportif nourrissait, de voir émerger sous sa houlette de nouveaux jeunes espoirs du football sénégalais. Ces derniers seront, hélas, les grands déçus en découvrant qu’en lieu et place de modules de développement de qualités sportives et autres vertus caractérielles qu’était censé leur inculquer ce «volontaire» d’Outre-Atlantique, c’est plutôt à des séances «gratuites» de déviances sexuelles extrêmes qu’ils auront droit. Loin des regards de la société. Car le pervers, qui avait bien planifié ses forfaits, prétextait de «cours complémentaires de massage», pour attirer dans son traquenard et entraîner, ailleurs dans un domicile privé, ces frêles gamins de 13 à 15 ans d’âge, aspirants ingénus à la renommée sportive, pour assouvir ses fantasmes homosexuels.

JAMRA salue la vigilance et la prompte réaction de la direction du Club qui, dès qu’elle fut informée de faits hautement répréhensibles et compromettants pour la santé mentale et morales de ses jeunes pensionnaires, et pour l’image de l’entreprise, a diligenté de discrètes investigations internes. Lesquelles auront permis de recueillir des «propos rapportés par des collaborateurs du pôle médical faisant état de conversations entre joueurs, autour de gestes inappropriés de la part du Responsable du Pôle Performance» (le coach pédophile).

JAMRA félicite le Club A.S. Sacré-Coeur d’avoir, sans délai, pris la mesure conservatoire vitale, consistant à mettre un terme immédiat à sa collaboration avec cet obscure individu. Et d’avoir pris les mesures légales ayant permis son interpellation par les forces de police. Notamment en adressant une lettre de signalement au Commissariat Central de Dakar. Assortie d’une plainte commune.

L’ONG islamique JAMRA et l’Observatoire de veille et de défense des valeurs culturelles et religieuses, MBAÑ GACCE, encouragent les autres structures du pays accueillant des adolescents, à faire preuve de la même vigilance et de la même rigueur, pour mieux s’acquitter de leur devoir de surveillance et de protection des enfants mineurs, dont peut-être des centaines d’autres souffrent encore en silence, avec la complicité passive de la société.

JAMRA et MBAÑ GACCE en appellent à la mobilisation de tous les segments sociaux, Ong, Société civile, Associations de maîtres coraniques, Presse, Badianu-gox, etc., pour qu’il soit mis un terme définitif à cette Omerta coupable, dont tirent présentement profit les lobbies LGBT, pour se livrer à leur prosélytisme malsain. Cette «loi du silence» pourrait dramatiquement prolonger la souffrance (silencieuse) de centaines d’enfants, encore sous le joug satanique d’impitoyable pédophiles. Lesquels, à l’instar de sournoises «boukis-hyènes», camouflées sous des peaux d’innocentes brebis (faux maîtres coraniques, pseudo-entraîneurs de foot, etc.), risquent de poursuivre impunément, par la négligence coupable des adultes, leurs œuvres dévastatrices, qui auront déjà traumatisé des cohortes de gamins, victimes surtout de l’hypocrisie des séniors.

Dakar, 11 février 2020

Les Bureaux exécutifs de

JAMRA & MBAÑ GACCE