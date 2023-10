Ismaila Madior Fall : « Le CORED a bien relevé le défi de la crédibilité »

L’Observatoire des règles d’éthique et de déontologie dans les médias (CORED) a procédé à l’installation des membres du tribunal des pairs, ce mardi. La cérémonie d’installation s’est déroulée à la Maison de la presse Babacar Touré. Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux a pris part à cette cérémonie. Ismaila Madior Fall profité de son temps de parole pour féliciter Mamadou Thior et ses camarades. Car pour lui, ils « ont relevé le défi de la crédibilité ».

« L’impression qui s’est dégagé de cette cérémonie est que j’ai remarqué que vous avez relever le défi de l’institutionnalisation du tribunal des pairs. Aujourd’hui quand on regarde le parcours et l’histoire du CORED, on se rend compte qu’il a bien relevé le défi de l’institutionnalisation », a déclaré le ministre. Qui rajoute : « votre institution aurait pu exister et au bout de quelques années disparaitre. Ou ne pas disparaitre mais plonger dans un léthargie profonde qui le discrédite. Mais on rend compte que vous avez relevé le défi de l’existence, le défi de la continuité, le défi de l’institutionnalisation. Et en dernière instance le défi de la crédibilité ».

Car selon le Garde Sceaux, lors qu’une institution n’est pas crédible, les décisions qu’elle va rendre n’auront aucun impact.