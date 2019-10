Israël : Netanyahu échoue…Benny Gantz ‘premier ministre’

Le chef du rassemblement centriste Bleu-blanc, Benny Gantz, va être chargé par le président israélien Réouven Rivlin de mettre en place une nouvelle coalition après l’échec de Benyamin Netanyahu.Dans les 24 heures, le président israélien Réouven Rivlin va charger un chef de parti de former une coalition. Pour la première fois en 11 ans, le candidat ne sera pas Benyamin Netanyahu. « Le temps est venu d’agir », a tweeté Benny Gantz, le chef du rassemblement centriste Bleu-blanc. Et dans son entourage, on affirme que le but est de former un gouvernement d’union libérale. C’est donc une nouvelle période de 28 jours qui va débuter.