Info de dernière minute : ITOC du milliardaire Baba Diaw dans le rouge

C’est une info de dernière minute livrée par une de nos sources. Et elle vient de ITOC, la société du célèbre milliardaire et ami de Macky Sall, Baba Diaw. International Trading Oil and Commodities (ITOC) traduisez par Commerce international du pétrole et des matières premières (ITOC) est cette société qui livre du pétrole au Sénégal et qui possède plusieurs branches Et c’est l’une de ses plus importantes branches qui est en faillite totale…Des infos exclusives de votre site de la VDN, Xibaaru…

Naguère prospère, qui pouvait imaginer que la société ITOC Transit du groupe ITOC pouvait se retrouver à ce point au bord du gouffre. La société fondée par le célèbre homme d’affaires bat vraiment de l’aile. A ITOC Transit, rien ne va plus. Les employés presque mis en chômage technique, courent derrière des arriérés de salaires. Il y a quelques semaines, la société a failli être expulsée de ses locaux sis à l’immeuble Fahd par le tribunal des référés qui avait été saisie par le maître des lieux. La société devait des arriérés de location à son bailleur.

Comment, une société de cette envergure peut-elle connaître à ce point des difficultés et être au bord de la faillite ? L’on indexe le Directeur général Babacar Guèye d’être le seul responsable de la situation. L’on fustige à ITOC, sa gestion solitaire. « A cause de sa mauvaise gestion, la société est en faillite. Depuis, son avènement rien ne va plus à ITOC. Les travailleurs qui rejoignent leurs postes de travail, peuvent passer toute une journée à se tourner les pouces. Alors que tout le monde sait qu’ITOC était une société qui marchait bien », fustige cet employé qui s’est confié dans l’anonymat à xibaaru.

Pour notre interlocuteur, la société a commencé à connaître des difficultés, à cause des mauvaises décisions que ne cesse de prendre la direction de l’entreprise. La situation s’est aggravée avec la crise liée à la pandémie de la Covid-19 depuis mars 2020. La société connait des difficultés et ne parvient plus à honorer certains de ses engagements.

Les travailleurs de ITOC Transit sont presque en chômage technique. Ils ne perçoivent depuis que 70% de leurs salaires ou parfois ou parfois moins. Certains parmi les employés ont préféré démissionner, tandis que d’autres mènent des activités parallèles pour pouvoir s’en sortir à la fin du mois et subvenir ainsi à leurs besoins.

Le comble était arrivé, lorsque la société avait fait l’objet d’une procédure au niveau du tribunal, par son bailleur qui voulait son expulsion. La société trainait des mois d’arriérés de location.

ITOC Transit, une entreprise naguère prospère, aujourd’hui au bord du gouffre. Quelle désillusion ! Surtout quand l’on sait que c’est une société appartenant au célèbre homme d’affaires Baba Diaw.

