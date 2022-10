Jerry Lee Lewis, légende du rock’n’roll, est mort à 87 ans

Le chanteur américain Jerry Lee Lewis est mort à l’âge de 87 ans, d’après une déclaration de son attaché de presse à l’AFP, ce vendredi 28 octobre. Il est décédé de causes naturelles, a précisé la même source.

L’icône du rock ‘n’ roll Jerry Lee Lewis est décédée chez lui à Memphis, a déclaré son attaché de presse à l’AFP, ce vendredi 28 octobre. Il avait 87 ans. Il est décédé de causes naturelles, a précisé la même source.

Surnommé « The Killer », le showman électrique a été l’une des premières stars intronisées au Rock and Roll Hall of Fame (institution, qui conserve et archive les moments les plus significatifs des plus grands artistes de rock). Connu pour son style boogie-woogie et ses tubes de 1957 « Whole Lotta Shakin’ Goin’ On » et « Great Balls of Fire », le pionnier du rock est né à Ferriday, en Louisiane, le 29 septembre 1935.

Un mariage houleux

Dans sa biographie, Jerry Lee Lewis se souvient avoir appris à jouer du piano à l’âge de 9 ans, son père ayant même hypothéqué la ferme familiale pour lui en acheter un. Sa première représentation publique a eu lieu à l’âge de 14 ans, lors de l’ouverture d’un concessionnaire automobile. Il fréquente une école biblique au Texas, où il sera expulsé pour mauvaise attitude et inconduite, notamment en jouant des versions rock and roll d’hymnes. Après avoir quitté l’école, il occupe de petits emplois et se marie deux fois avant de signer en 1956, avec Sun Records. C’est dans leur local, à Memphis, que la légende en rencontrera d’autres : Carl Perkins, Johnny Cash ou encore Elvis Presley.

Source La Dépêche