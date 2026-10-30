JOJ Dakar 2026 : 11 000 participants attendus à la cérémonie d’ouverture à Diamniadio

Environ 11 000 participants, dont 700 danseurs, sont attendus à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, prévue le samedi 31 octobre, de 18 h 30 à 20 h, au stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio. L’information est rapportée par l’Agence de presse sénégalaise (APS), qui cite une source officielle.

Le spectacle sera mis en scène par Adama Diop, sous la direction de Khady Niang, directrice des cérémonies. Selon le site officiel des JOJ 2026, cette représentation ambitionne de mettre en valeur « l’identité sénégalaise et la diversité culturelle du continent africain ».

La cérémonie se déroulera au stade Me Abdoulaye Wade, une enceinte de 55 000 places qui accueillera également les épreuves de tir à l’arc. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et la présidente du Comité international olympique (CIO), Kirsty Coventry, sont annoncés à cet événement, qui réunira des athlètes et des spectateurs venus de plusieurs pays.

Premier événement olympique organisé sur le continent africain, les JOJ Dakar 2026 se tiendront du 31 octobre au 13 novembre dans les villes de Dakar, Diamniadio et Saly. Environ 2 700 athlètes sont attendus pour cette édition.