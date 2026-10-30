JOJ Dakar 2026 : Le plan de circulation autour du stade Abdoulaye Wade dévoilé

À quelques heures de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), prévue le samedi 31 octobre 2026 au stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio, les autorités précisent les mesures destinées à faciliter les déplacements et à fluidifier la circulation. Le colonel Samba Fall, président de la commission transport-circulation du CNHJ et chef du Centre de soutien à la mobilité de la Gendarmerie nationale, a présenté le dispositif retenu.

Le plan prévoit la réservation exclusive de la voie la plus à gauche de l’autoroute, entre la Patte d’Oie et la sortie 12, de 7 h à 19 h. Cette voie sera réservée aux véhicules des délégations officielles, aux détenteurs de macarons COJOP, aux forces de défense et de sécurité ainsi qu’aux services d’intervention et de secours.

Par ailleurs, la sortie 11 de l’autoroute à péage sera strictement réservée à ces mêmes catégories de véhicules prioritaires, dans les deux sens de circulation, entre 7 h et 23 h.

Pour les spectateurs en provenance de Dakar, deux itinéraires sont prévus. Ceux qui emprunteront la sortie 10 devront poursuivre sur la route de Bargny jusqu’à l’intersection avec la nationale 1, avant de continuer vers l’autopont de Diamniadio pour rejoindre le stade. Les automobilistes passant par la sortie 12 devront, quant à eux, emprunter la nationale 2 jusqu’à l’autopont de Diamniadio.

Les spectateurs venant des autres régions sont invités à utiliser la sortie 12, puis à poursuivre sur la nationale 2 avant de rejoindre le stade par l’autopont de Diamniadio. Concernant le stationnement, le grand public sera orienté, à hauteur des sphères ministérielles, vers le parking ouest situé au niveau de la cité Senelec India. Les spectateurs des Jeux olympiques de la jeunesse pourront, pour leur part, stationner à l’intérieur des sphères ministérielles ainsi que le long du terre-plein central de la rue 23.

Les automobilistes qui ne sont pas concernés par la cérémonie et qui viennent de Dakar sont invités à emprunter la sortie 10. Ils devront ensuite parcourir environ 500 mètres sur la route de Bargny, avant de tourner à gauche sur la piste longeant la société Senico et l’autoroute.