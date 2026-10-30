JOJ Dakar 2026 : Kirsty Coventry exprime sa satisfaction à la veille du coup d’envoi

À la veille du coup d’envoi des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, le Comité d’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ) et le Comité international olympique (CIO) ont tenu leur traditionnelle conférence de presse de lancement. À cette occasion, la présidente du CIO, Kirsty Coventry, a souhaité la bienvenue aux délégations et aux athlètes venus des quatre coins du monde, tout en exprimant sa satisfaction quant à la tenue de cet événement au Sénégal.

L’organisation des JOJ avait été attribuée au Sénégal en 2018. Après plusieurs années de préparation, la responsable du mouvement olympique n’a pas caché son émotion à l’approche du lancement de la compétition. « Nous y sommes enfin ! Nous sommes tellement heureux ! Cela a pris beaucoup de temps à se concrétiser, mais je me sens vraiment très heureuse. Nous venons juste de quitter le Village Olympique et les athlètes sont tellement heureux », a déclaré Kirsty Coventry lors de la conférence de presse.

La présidente du CIO a également salué l’accueil réservé aux délégations et l’engouement observé autour de l’événement, notamment au Village olympique. Elle s’est réjouie de la transformation du site et des conditions d’accueil des athlètes. « C’était vraiment incroyable de voir que tout le village a été réinventé et qu’il est magnifique. Depuis le moment où nous avons atterri à l’aéroport jusqu’à la chaleur de l’accueil, ce n’est rien de plus que ce à quoi on s’attendait, mais c’est vraiment agréable », a-t-elle souligné.

Pour conclure, Kirsty Coventry a tenu à remercier le président du COJOJ, Diagna Ndiaye, ainsi que son équipe, pour les efforts consentis dans la préparation de cette édition. « Je tiens vraiment à remercier le président Diagna Ndiaye et son équipe pour toute leur passion, leur travail acharné et leur engagement à nous avoir menés jusqu’ici », a-t-elle déclaré.