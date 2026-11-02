JOJ Dakar 2026 à Saly : La Police met en avant son dispositif de sécurité

Saly-Portudal a accueilli, le 1er novembre 2026, les premières épreuves des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026. À l’occasion de cette journée inaugurale, le dispositif de sécurité déployé par la Police nationale a permis d’assurer l’encadrement des déplacements et la sécurisation des sites de compétition, selon le bilan présenté.

Dès les premières heures de la journée, un important dispositif a été mis en place pour accompagner le déroulement des épreuves. Il reposait notamment sur un quadrillage des axes routiers et la sécurisation des zones piétonnes, afin de faciliter les déplacements des délégations, des athlètes et des nombreux spectateurs.

Des patrouilles dynamiques et des contrôles ont également été organisés pour assurer la gestion des flux de personnes. Une attention particulière a été accordée au respect des consignes de circulation, notamment pour les conducteurs de deux-roues dans les zones de Saly, Ngaparou et Somone.

Au-delà des missions de sécurisation, la Police nationale a également assuré une présence dans les fan-zones et sur les sites de compétition. Les forces de l’ordre ont ainsi combiné vigilance et accompagnement des touristes, des athlètes et des bénévoles, dans un esprit marqué par la Teranga, symbole de l’hospitalité sénégalaise.

À travers ce dispositif, la Police nationale entend mettre en avant son professionnalisme et sa capacité à répondre aux exigences sécuritaires d’un événement sportif international, tout en contribuant à offrir aux participants et aux visiteurs un environnement sécurisé.