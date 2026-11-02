Opération de sécurisation à Kédougou : Sept interpellations et plusieurs produits dangereux saisis

La Section de recherches de Kédougou a mené une opération du 26 au 29 octobre 2026 dans les localités de Tenkoto, Samabrabougou et Bransa. Cette intervention, planifiée à la suite de l’exploitation d’un renseignement faisant état de faits présumés d’exploitation illégale de substances minérales par des ressortissants étrangers, a permis l’interpellation de sept individus.

Les personnes interpellées sont poursuivies pour détention illégale de substances chimiques dangereuses pour la population et l’environnement, exploitation illégale de substances minérales, contrebande de produits pétroliers, vente illicite de produits pharmaceutiques, exercice illégal de la fonction de pharmacien et mise en danger de la vie d’autrui.

L’opération a également permis la saisie de plusieurs matériels et produits. Les éléments de la Section de recherches ont notamment mis la main sur deux tricycles, trois motocyclettes, 17 sacs de charbon et 19 sacs de cyanure.

Les enquêteurs ont aussi saisi 1 200 litres d’essence, 240 litres de gasoil, 1,5 kilogramme de mercure ainsi que 11 360 comprimés de type Tramadol.

L’enquête se poursuit.