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JOJ Dakar 2026 : Voici pourquoi Youssou Ndour n’a pas chanté à la cérémonie d’ouverture

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L’absence de Youssou Ndour sur la scène du stade Maître-Abdoulaye-Wade, lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, avait suscité de nombreuses interrogations. Alors que plusieurs spectateurs s’attendaient à voir le roi du mbalax participer à ce rendez-vous historique, l’artiste a finalement suivi le spectacle depuis les tribunes VIP.

Invitée de l’émission « Infos Matin » sur la TFM, ce lundi 2 novembre, la directrice des cérémonies du Comité d’organisation, Khady Niang, est revenue sur les raisons de cette absence. Elle a révélé que le chanteur avait bel et bien été sollicité pour se produire lors de la soirée, mais qu’il avait préféré décliner la proposition.

« Pour être très transparente, nous avons fait une proposition à Youssou Ndour, mais il a déclaré qu’il préférait laisser la place au spectacle et le laisser vivre pleinement. Peut-être s’est-il dit que s’il venait, il risquait d’éclipser le spectacle », a expliqué Khady Niang.

Selon la directrice des cérémonies, le choix de l’artiste était donc de laisser toute la place au récit artistique de la soirée, intitulé « L’Envol de Sitoé ».

Présent au stade le 31 octobre dernier, Youssou Ndour a ainsi assisté à l’intégralité du spectacle depuis les tribunes VIP, sans monter sur scène. Une absence remarquée, dont les raisons ont désormais été expliquées par la responsable du Comité d’organisation.

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