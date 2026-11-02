JOJ Dakar 2026 : Worèye Ndiaye contrainte à l’abandon après une blessure au genou

La Sénégalaise Worèye Ndiaye ne poursuivra pas son parcours aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Blessée au genou, l’athlète engagée en wushu (taolu) est contrainte de déclarer forfait pour la suite de la compétition, a annoncé la Fédération sénégalaise de kung-fu wushu dans un communiqué officiel.

Hospitalisée pour la nuit au Centre hospitalier principal (CHP) de Dakar, la jeune athlète se trouve dans un état stable. Toutefois, les examens médicaux effectués ont confirmé son incapacité à reprendre la compétition.

Worèye Ndiaye devait participer à sa deuxième épreuve de taolu, le taijiquan mains nues, prévue à 10 h 30. Son forfait met ainsi un terme à son parcours olympique, après une première prestation remarquée lors de la journée inaugurale.

La Fédération sénégalaise de kung-fu wushu lui a adressé ses vœux de « prompt rétablissement » et a exprimé sa reconnaissance à l’équipe médicale pour la prise en charge de l’athlète.