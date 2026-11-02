Lutte contre la migration irrégulière : Quinze personnes interpellées à Niodior

La Brigade de proximité de Niodior a mené une opération de sécurisation dans les Belongs de Fondiong et de Diakar Wett, du 31 octobre au 1er novembre 2026. Cette intervention a permis l’interpellation de quinze personnes, dont treize candidats présumés à l’émigration irrégulière et deux individus soupçonnés de complicité.

Au cours de l’opération, les éléments de la brigade ont également procédé à la saisie de cinq pirogues, cinq moteurs, 6 880 litres de carburant hors-bord et 120 packs d’eau.

L’enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances de cette affaire et les éventuelles responsabilités des personnes interpellées.