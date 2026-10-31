JOJ Dakar 2026 : Diomaye accueille les présidents de la Sierra Leone et de la Mauritanie

À la veille de l’ouverture des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a accueilli ce vendredi à Dakar ses homologues de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, et de la Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Les deux chefs d’État prendront part au Sommet Sport et Développement ainsi qu’à la cérémonie d’ouverture des JOJ. Les présidents de la Guinée-Bissau, du Rwanda et du Cabo Verde sont également attendus dans les prochaines heures.

Cette présence de dirigeants africains à Dakar témoigne de la dimension continentale de ce rendez-vous olympique, présenté comme le premier du genre organisé sur le continent africain. Des pays voisins et partenaires du Sénégal, mais également des États d’autres régions d’Afrique, ont ainsi répondu présents pour accompagner le pays dans cet événement.

En marge des Jeux, le Sommet Sport et Développement, initié par le chef de l’État, entend mettre en avant le rôle du sport comme levier d’éducation, d’emploi et d’investissement en faveur de la jeunesse africaine. L’ambition est également de construire, autour de Dakar 2026, un héritage bénéfique aux populations au-delà de la quinzaine olympique.