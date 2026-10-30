Lutte : Le préfet de Dakar interdit la cérémonie de signature du combat Franc-Reug Reug

La cérémonie de signature du contrat du combat opposant Franc à Reug Reug, prévue ce vendredi 30 octobre 2026 à partir de 18 heures au Théâtre national Daniel-Sorano, a été interdite par le préfet de Dakar.

Dans sa décision, l’autorité administrative évoque des risques de troubles à l’ordre public ainsi qu’une possible entrave à la libre circulation des personnes et des biens pour justifier cette interdiction.

Cette mesure compromet ainsi le rendez-vous organisé par Jambars Production, qui devait officialiser le contrat de cet affrontement très attendu entre les deux lutteurs.

Pour l’heure, aucune nouvelle date ni aucun autre lieu n’ont été annoncés pour la tenue de la cérémonie.